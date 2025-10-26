Нові вимоги для українців на кордоні: до Румунії не впустять без цього сертифіката

До Румунії лише з довідкою про техогляд

Відтепер для перетину кордону з Румунією автівкою обов’язково потрібно мати сертифікат проходження технічного огляду. Якщо документ відсутній, румунські прикордонники можуть відмовити у в’їзді, навіть за наявності всіх інших необхідних паперів.

Про це йдеться на сайті novyny.live.

Що саме перевірятимуть прикордонники

Румунська сторона ввела нову вимогу, яка стосується технічного стану транспортних засобів. Водії мають пред’явити офіційний сертифікат техогляду, виданий уповноваженою станцією обслуговування. У ньому має бути зазначено, що автомобіль справний, відповідає технічним і екологічним стандартам та є безпечним для дорожнього руху.

За відсутності такого документа прикордонники мають право не пропустити транспортний засіб на територію Румунії.

Які документи обов’язкові під час перетину кордону

Крім сертифіката техогляду, водій повинен мати:

біометричний паспорт або чинну візу;

документи на автомобіль;

поліс медичного страхування;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю, запрошення тощо);

військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);

довіреність, якщо авто зареєстроване на іншу особу.

Обмеження на ввезення

Митні правила залишаються суворими. Заборонено перевозити зброю, вибухівку, наркотичні та токсичні речовини, а також продукти тваринного походження — м’ясо, молоко, сир, мед. Не допускається ввезення диких тварин, піратських товарів чи предметів культурної спадщини без дозволу.

Суми готівки понад 10 тисяч євро підлягають обов’язковому декларуванню. Домашніх тварин можна ввозити лише за наявності ветпаспортів, мікрочіпів і необхідних щеплень. А лікарські препарати з наркотичними речовинами теж потрібно декларувати.

Раніше вже закликали водіїв, які перетинатимуть кордон України та Румунії, заздалегідь перевіряти наявність усіх необхідних документів перед поїздкою, щоб уникнути неприємностей на кордоні і зайвих витрат часу та грошей.