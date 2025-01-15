Новим премʼєром Канади може стати етнічна українка - CBC News

Фріланд залишила нинішній кабінет міністрів у грудні через розбіжності з премʼєром.

Колишня голова Міністерства фінансів та віцепремʼєрка Канади Христя Фріланд може оголосити про намір поборотися за посаду лідера Ліберальної партії. Якщо вона обійме дану посаду, то автоматично замінить Джастіна Трюдо у кріслі премʼєр-міністра.

Про це інформує CBC News.

Видання повідомляє, зо Фріланд оголосить про свої наміри ще до того, як у Вашингтоні відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.

Сама Фріланд залишила кабінет міністрів у грудні через розбіжності з премʼєром. Після її відставки посилилися заклики до Трюдо піти з посади.

Пізніше вона пояснила, що була змушена піти у відставку через те, що Джастіна Трюдо запропонував їй посаду міністра без портфеля з обмеженою відповідальністю за відносини між США і Канадою.

Крім того, вона розкритикувала Трюдо за його економічну політику, заявляючи, що він йде на "дорогі політичні хитрощі", а також вимагала тісніше співпрацювати з прем'єр-міністрами провінцій, щоб протистояти запропонованим Трампом тарифам на товари Канади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо йде у відставку.

Крім того, ми раніше інформували, що лідери Канади відреагували на висловлювання Трампа стосовно приєднання країни до США.

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