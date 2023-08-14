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Новина про замовлення Сербією 20 тисяч "шахедів" в Ірану була написана штучним інтелектом – ЗМІ

Новина про замовлення Сербією 20 тисяч "шахедів" в Ірану була написана штучним інтелектом – ЗМІ

ШІ може спровокувати міжнародний збройовий скандал.

В українських ЗМІ сьогодні, 14 серпня, з'явилася інформація про те, що Сербія нібито домовилася з Іраном щодо закупівлі 20 тисяч дронів-камікадзе Shahed-136.

Проте ця новина могла бути написана штучним інтелектом, пише Defence Express.

Як першоджерело новини було вказано боснійське видання Etto.ba.

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Але як виявилося, першим про це написало видання The geopost.

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Воно посилається на пост спільноти Terror Alarm.

В описі самої спільноти Terror Alarm у соціальній мережі, а також на її сайті зазначено, що "це перша у світі редакція новин, яка генерується штучним інтелектом".

Саме тому в тексті новини ШІ сказано, що "останні 2 роки Іран озброює православних фундаменталістів у Росії, Вірменії та Сербії проти католицького світу".

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Заступник міністра закордонних справ Сербії Горан Алексич дійсно відвідував Тегеран і зустрівся зі своїм іранським колегою Алі Багері.

За офіційним повідомленням обох країн, ця зустріч стосувалася торгово-економічних аспектів. Інформації щодо замовлення Сербією "шахедів" не було.

Defence Express зауважує, що якщо Белград дійсно наважиться замовити будь-яку іранську зброю, то зіткнеться із санкціями.

"З огляду на розголос у ЗМІ, цілком можливо, що це буде одним із перших випадків, коли міжнародний збройовий скандал розгориться саме через штучний інтелект", — підсумували у виданні.

Наразі ні Белград, ні Тегеран офіційно не прокоментували ситуацію.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині штучний інтелект замінить редакторів у газеті Bild.

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