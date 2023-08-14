Новина про замовлення Сербією 20 тисяч "шахедів" в Ірану була написана штучним інтелектом – ЗМІ

ШІ може спровокувати міжнародний збройовий скандал.
В українських ЗМІ сьогодні, 14 серпня, з'явилася інформація про те, що Сербія нібито домовилася з Іраном щодо закупівлі 20 тисяч дронів-камікадзе Shahed-136.
Проте ця новина могла бути написана штучним інтелектом, пише Defence Express.
Як першоджерело новини було вказано боснійське видання Etto.ba.
Але як виявилося, першим про це написало видання The geopost.
Воно посилається на пост спільноти Terror Alarm.
В описі самої спільноти Terror Alarm у соціальній мережі, а також на її сайті зазначено, що "це перша у світі редакція новин, яка генерується штучним інтелектом".
Саме тому в тексті новини ШІ сказано, що "останні 2 роки Іран озброює православних фундаменталістів у Росії, Вірменії та Сербії проти католицького світу".
Заступник міністра закордонних справ Сербії Горан Алексич дійсно відвідував Тегеран і зустрівся зі своїм іранським колегою Алі Багері.
За офіційним повідомленням обох країн, ця зустріч стосувалася торгово-економічних аспектів. Інформації щодо замовлення Сербією "шахедів" не було.
Defence Express зауважує, що якщо Белград дійсно наважиться замовити будь-яку іранську зброю, то зіткнеться із санкціями.
"З огляду на розголос у ЗМІ, цілком можливо, що це буде одним із перших випадків, коли міжнародний збройовий скандал розгориться саме через штучний інтелект", — підсумували у виданні.
Наразі ні Белград, ні Тегеран офіційно не прокоментували ситуацію.
Раніше повідомлялося, що в Німеччині штучний інтелект замінить редакторів у газеті Bild.