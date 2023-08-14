Новина про замовлення Сербією 20 тисяч "шахедів" в Ірану була написана штучним інтелектом – ЗМІ

В українських ЗМІ сьогодні, 14 серпня, з'явилася інформація про те, що Сербія нібито домовилася з Іраном щодо закупівлі 20 тисяч дронів-камікадзе Shahed-136.

Проте ця новина могла бути написана штучним інтелектом, пише Defence Express.

Як першоджерело новини було вказано боснійське видання Etto.ba.

Але як виявилося, першим про це написало видання The geopost.

Воно посилається на пост спільноти Terror Alarm.

В описі самої спільноти Terror Alarm у соціальній мережі, а також на її сайті зазначено, що "це перша у світі редакція новин, яка генерується штучним інтелектом".

Саме тому в тексті новини ШІ сказано, що "останні 2 роки Іран озброює православних фундаменталістів у Росії, Вірменії та Сербії проти католицького світу".