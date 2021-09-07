А Євросоюз погрожує Лукашенку новими санкціями.

У Держдепі США засудили останні вироки представникам білоруської опозиції. А сам процес назвали політично вмотивованим та ганебним.

Також читайте У Мінську суд виніс вирок опозиціонерам Колесниковій та Знаку: 11 і 10 років колонії

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 7 вересня.

Напередодні мінський суд засудив двох білоруських опозиціонерів. Максим Знак отримав 10 років колонії. Марію Колесникову, яка торік була однією з лідерок протестів проти режиму Лукашенка, запроторили за ґрати на 11 років.

Суд відбувався в закритому режимі, від учасників процесу та їхніх родичів вимагали підписати угоду про нерозголошення. Опозиціонерів звинуватили, зокрема, у змові з метою захоплення влади. У ЄС вимагають від білоруської влади звільнити усіх політв'язнів.

Нагадаємо, Колесникова і Знак працювали в одній команді з Віктором Бабарико, який збирався балотуватися в президенти Білорусі, але був знятий з виборів, а потім ув'язнений в колонію на 14 років. Так, Колесникова була головою виборчого штабу суперника Лукашенка Бабарико, а після того, як Лукашенко приписав собі перемогу - стала однією з ключових фігур опозиції та брала активну участь у протестах.

Новини світу: у Держдепі США засудили останні вироки представникам білоруської опозиції

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