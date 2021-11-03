В Австралії знайшли живою 4-річну дівчинку, яка зникла безвісти два тижні тому

Дитину шукали усім штатом Західна Австралія, де й стався інцидент.

Неймовірна знахідка - поліція Австралії знайшла живою 4-річну дівчинку, яка зникла безвісти два тижні тому.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 3 листопада.

Зазначається, що маленька Клео відпочивала з родиною у кемпінгу і зникла просто з намету, де ночувала з батьками і сестричкою. Поліція припустила, що малечу могли викрасти, бо блискавка на її частині намету була відкрита настільки високо, наскільки не могла відкрити 4-річна дитина.

За інформацію про Клео оголосили нагороду у мільйон австралійських доларів. Зрештою, серед чисельних повідомлень поліція отримала підказку обшукати будинок 36-річного австралійця. Саме там живою і знайшли Клео, дівчинку вже повернули родині. А от чоловіка заарештували. Подробиць про інцидент поліція поки не розголошує.

Новини світу: в Австралії знайшли живою 4-річну дівчинку, яка зникла безвісти два тижні тому

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