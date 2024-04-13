Новітні методи лікування раку: жінка позбулася пухлини в легенях після 40 років куріння

Головною відмінністю нового методу є здатність краще визначати мутації конкретної форми раку у пацієнта.

Після операції та курсу лікування, який тривав шість років, 62-річна мешканка американського штату Мічиган Деніз Лі остаточно позбулася ракової пухлини в легенях. Звернутися до медиків вона вирішила через рекламу проти куріння, жінка мала нікотинову залежність понад 40 років і викурювала до 2,5 пачки в день.

Як повідомляє видання NPR, результати комп’ютерної томографії виявили у пацієнтки злоякісну пухлину на ранній стадії.

Деніз провели операцію з видалення 5-сантиметрової пухлини з її легені та розпочали курс лікування за новою методикою.

Як пояснив фахівець з раку легень з Університету Співдружності Вірджинії Роберт Вінн, головною відмінністю нового методу є здатність краще визначати мутації конкретної форми раку у пацієнта та застосування таргетної терапії – цілеспрямованого впливу на ракові клітини на молекулярному рівні.

"Ми перейшли до молекулярного рівня лікування кожного конкретного виду раку легень, і це стало поворотним моментом", – зазначив лікар.

Під час досліджень медики визначають генетичні біомаркери в мутованих ракових клітинах, на які потрібно націлитися, а потім доставляють ліки, які атакують ці “мішені”, зменшуючи пухлину.

Окрім того, застосовується імунотерапія для стимуляції захисної системи організму. Відбувається ідентифікація чужорідних клітин та протидія раку, як у випадку з вірусом.

Упродовж останніх 5 років новітні методи лікування збільшили на 22% кількість пацієнтів, яких вдалося вилікувати. Новітні методи у деяких випадках можуть допомогти побороти рак навіть на пізніх стадіях.

Нагадаємо, за прогнозами ВООЗ, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте на понад 75%.

Читайте також: