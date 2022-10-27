Новий абсурд від "фюрера": Путін заявив, що Росія створила Україну, а тому є єдиним гарантом її безпеки

Російський президент озвучив чергову маячню про один народ з українцями.

Кремлівський диктатор Володимир Путін зробив чергову безглузду заяву про те, що росіяни та українці – один народ, а також, що РФ створила Україну.

Про це Путін заявив 27 жовтня на дискусійному клубі "Валдай".

"Чесно кажучи, єдиним справжнім, серйозним гарантом української державності могла б бути лише Росія, яка й створила сьогоднішню Україну", – сказав він.

Говорячи про єдиний народ, Путін навів вигадані факти.

"Це факт, історичний факт. У ХІХ столітті у нас, на наших територіях зароджувалася російська державність, спочатку в Новгороді, потім у Києві. Це єдиний народ, який говорив однією мовою – давньоруською. Адже зміни в мові почали виникати, на мою думку, лише в XIV або XV столітті під впливом Польщі, тому що західні частини російської держави опинилися в різних країнах", – заявив російський президент.

Нагадаємо, Путін заявив, що нібито хотів "жити дружно" з Заходом та країнами НАТО. Крім того, президент РФ знову поностальгував за СРСР і сказав, що розпад СРСР "зруйнував світову рівновагу".