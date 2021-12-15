Новий антирекорд: у Південній Кореї кількість нових випадків захворювання на коронавірус зросла до рекордних максимумів

Новий антирекорд: у Південній Кореї кількість нових випадків захворювання на коронавірус зросла до рекордних максимумів

У країні було виявлено ще дев'ять випадків захворювання на варіант коронавірусу "Омікрон".

Кількість нових випадків захворювання на коронавірус і тяжкохворих пацієнтів у Південній Кореї досягла до нових рекордних максимумів.

Про це пише "Інтерфакс".

У країні минулої доби зареєстровано 7 тис. 850 нових випадків зараження COVID-19. Кількість пацієнтів у критичному стані також досягло рекордного рівня 964 осіб. Кількість летальних наслідків склало 70.

Також у країні було виявлено ще дев'ять випадків захворювання на варіант коронавірусу "Омікрон", внаслідок чого загальна кількість тих, хто заразився "Омікроном", в країні становила 128.

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Уряд розглядає можливість подальшого скорочення максимальної кількості учасників приватних зборів та відновлення комендантської години для боротьби зі швидким розповсюдженням вірусу.

Також вона вважає нинішню вірусну ситуацію дуже серйозною та планує впровадити набагато потужнішу схему соціального дистанціювання.

Передбачається, що нові заходи знизять дозволене число учасників зборів до чотирьох та обмежать роботу ресторанів та кафе до 10 години вечора або опівночі.

Як повідомлялося раніше, вчені з ПАР заявили, що вакцина Pfizer стала менш ефективною під час останньої хвилі COVID-19.

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