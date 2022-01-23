Новий антирекорд: у Росії вперше виявили понад 60 тисяч заражень COVID-19 за добу

Все ж у більшості випадків у росіян виявляють "Дельту".
На тлі поширення "Омікрону" в Росії станом на ранок 23 січня виявлено 63 205 нових випадків захворювання на коронавірус. Це новий максимум у РФ від початку пандемії.
Про це повідомляє оперативний штаб з боротьби із COVID-19.
Загальна кількість хворих досягла 11 108 191 осіб. Минулої доби від хвороби померло 679 осіб, а всього від початку пандемії — 326 112 осіб.
Одужали 10 023 622 особи, у тому числі 23 045 пацієнтів виписано з лікарень за останні 24 години.
Попередній рекорд було встановлено напередодні - тоді виявили 57 212 нових випадків коронавірусу.
Новий штам "Омікрон" зафіксований у 64 із 85 регіонів Росії, повідомили у штабі. Його частка у нових випадках зараження майже не змінилася: на "Дельту" припало 51,9% заражень, на "Омікрон" та інші не домінуючі штами - 48,1%.
Читайте також:
- Епідеміологи назвали маски, які найкраще і найгірше захищають від коронавірусу
- У двох росіян виявили коронавірус після повернення з ПАР, де вирує небезпечний "Омікрон"
- "Це називається ревакцинація": Путін зробив повторне COVID-щеплення і розповів про самопочуття