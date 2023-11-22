“Новий бен Ладен”, або “ходячий мрець”: що відомо про лідера ХАМАСу і чи має він “ключі” від звільнення заручників у Газі

Ях'я Сінвар зник. Не дивно, що тисячі ізраїльських військових за підтримки безпілотників, електронних пристроїв для прослуховування і людей-інформаторів намагаються з'ясувати його місцезнаходження.

Сінвар, який має білосніжне волосся і чорні як смола брови, є лідером політичного крила ХАМАСу в Газі і одним з найбільш розшукуваних ізраїльтянами людей.

На нього, разом з іншими, покладають відповідальність за рейд на південь Ізраїлю 7 жовтня, під час якого було вбито близько 1200 осіб, а понад 200 викрадено.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу BBC, аби дізнатися подробиці життя і “діяльності” наджорстокого ватажка ХАМАСу, якого охрестили “ходячим мерцем”.

“Ях'я Сінвар — командир... і він небіжчик”, — заявив на початку жовтня речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі.

“Рішення про цей огидний напад було прийнято Ях’єю Сінваром, — заявив начальник штабу ЦАХАЛ Герці Халеві. — Тому він і всі, хто підпорядковується йому, — ходячі мерці”.

Це стосується і Мохаммеда Дейфа, невловимого лідера військового крила ХАМАСу, бригад Іззедіна аль-Кассама.

Х'ю Ловатт, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), вважає, що Дейф був мозковим центром планування нападу 7 жовтня, оскільки це була військова операція, але Сінвар “ймовірно, був частиною групи, яка планувала і впливала на нього”.

Ях‘я Сінвар / Фото: Associated Press

Ізраїль вважає, що Сінвар, який фактично є другою особою після лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, загнаний в кут під землею, ховається в тунелях десь під Газою зі своїми охоронцями і ні з ким не спілкується, побоюючись, що його сигнал буде відстежений і знайдений.

Виховання та арешти

61-річний Сінвар, широко відомий як Абу Ібрагім, народився в таборі біженців Хан-Юніс на південному кінці Сектора Гази. Його батьки були родом з Ашкелона, але стали біженцями після того, що палестинці називають “ан-Накба”, тобто “Катастрофа” — масового переміщення палестинців з їхніх споконвічних домівок у Палестині під час війни, що послідувала за створенням Ізраїлю в 1948 році.

Освіту здобув у середній школі для хлопчиків імені Хана Юніса, а потім отримав ступінь бакалавра арабської мови в Ісламському університеті Гази.

На той час Хан Юніс був “бастіоном” підтримки “Братів-мусульман”, каже Ехуд Яарі, співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, який чотири рази брав інтерв'ю у Сінвара у в'язниці.

За словами Яарі, ісламістська група “була масовим рухом для молодих людей, які ходили до мечетей у злиднях табору біженців”, і пізніше вона набуде такого ж значення для ХАМАСу.

Ях‘я Сінвар / X (Twitter)

Вперше Сінвар був заарештований Ізраїлем у 1982 році, у віці 19 років, за “ісламську діяльність”, а потім знову заарештований у 1985 році. Приблизно в цей час він завоював довіру засновника ХАМАСу шейха Ахмеда Ясіна.

За словами Кобі Міхаеля, старшого наукового співробітника Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві, вони стали “дуже, дуже близькими”. Ці стосунки з духовним лідером організації згодом забезпечать Сінвару “ефект ореолу” в русі, додає Міхаель.

Через два роки після заснування ХАМАСу у 1987 році він створив організацію внутрішньої безпеки аль-Маджд, яку боялися в угрупованні. Йому тоді було лише 25.

Аль-Маджд став сумнозвісним через покарання тих, кого звинувачували у так званих “злочинах проти моралі” — Майкл каже, що він вибирав магазини, які продавали “секс-відео”, — а також вистежував і вбивав усіх, кого підозрювали у співпраці з Ізраїлем.

Яарі каже, що він був відповідальним за численні “жорстокі вбивства” людей, підозрюваних у співпраці з Ізраїлем: “Деякі з них — власними руками, і він пишався цим, розповідаючи про це мені та іншим”.

За словами ізраїльських офіційних осіб, пізніше він зізнався, що покарав підозрюваного інформатора, змусивши брата чоловіка поховати його живцем, закінчивши роботу ложкою замість лопати.

“Він з тих людей, які можуть збирати навколо себе послідовників, фанатів — разом з багатьма, хто просто боїться його і не хоче з ним сваритися”, — каже Яарі.

У 1988 році Сінвар нібито планував викрадення і вбивство двох ізраїльських солдатів. Того ж року він був заарештований, засуджений Ізраїлем за вбивство 12 палестинців і отримав чотири довічні терміни ув'язнення.

Роки ув'язнення

Сінвар провів більшу частину свого дорослого життя — понад 22 роки — в ізраїльських в'язницях, з 1988 по 2011 рік. Час, проведений там, частково в одиночній камері, схоже, ще більше радикалізував його.

“Йому вдалося нав'язати свій авторитет безжально, із застосуванням сили, — каже Яарі. — Він позиціонував себе як лідер серед ув'язнених, вів переговори від їхнього імені з тюремною адміністрацією і забезпечував дисципліну серед ув'язнених”.

Оцінка ізраїльського уряду щодо Сінвара під час його перебування у в'язниці описує його характер як “жорстокий, авторитетний, впливовий і з незвичайною витривалістю, хитрий і маніпулятивний, задовольняється малим... Зберігає секрети навіть у в'язниці серед інших ув'язнених... Має здатність вести за собою натовп”.

Оцінка Яарі Сінвара, що склалася у нього за час їхнього знайомства, була такою: він психопат. “[Але] сказати про Сінвара: “Сінвар — психопат, і крапка” було б помилкою, — каже він, — тому що тоді ви пропустите цю дивну, складну фігуру”.

Він, за словами Яарі, “надзвичайно хитрий, проникливий хлопець, який знає, як вмикати і вимикати особистий шарм”.

Коли Сінвар говорив йому, що Ізраїль має бути знищений, і наполягав на тому, що в Палестині немає місця для євреїв, “він жартував: “Можливо, ми зробимо виняток для тебе”.

Перебуваючи в ув'язненні, Сінвар став вільно розмовляти івритом, читаючи ізраїльські газети. Яарі каже, що Сінвар завжди вважав за краще розмовляти з ним івритом, хоча Яарі вільно володів арабською.

“Він прагнув покращити свій іврит, — каже Яарі. — Я думаю, що він хотів отримати користь від того, що хтось розмовляв на івриті краще, ніж тюремні наглядачі”.

Сінвар був звільнений у 2011 році в рамках угоди, за якою 1027 палестинських та ізраїльських арабських в'язнів були звільнені з в'язниці в обмін на одного ізраїльського заручника, солдата ЦАХАЛу Гілада Шаліта.

Шаліт перебував у полоні протягом п'яти років після того, як був викрадений, серед інших, братом Сінвара, який є високопоставленим військовим командиром ХАМАСу. Відтоді Сінвар закликав до нових викрадень ізраїльських солдатів.

До цього часу Ізраїль припинив свою окупацію Сектору Гази, і ХАМАС став головним, вигравши вибори, а потім ліквідувавши своїх суперників, партію ФАТХ Ясіра Арафата, скинувши багатьох її членів з дахів висотних будівель.

Жорстока дисципліна

Коли Сінвар повернувся до Гази, його одразу ж прийняли як лідера, розповідає Майкл. Багато в чому це було пов'язано з його престижем як члена-засновника ХАМАСу, який пожертвував багатьма роками свого життя в ізраїльських в'язницях.

Але також “люди просто боялися його — це людина, яка вбивала людей своїми руками, — каже Майкл. — Він був дуже жорстоким, агресивним і харизматичним водночас”.

“Він не оратор, — каже Яарі. — Коли він виступає перед публікою, це схоже на когось із мафії”.

Яарі додає, що одразу після виходу з в'язниці Сінвар також уклав союз з “Бригадами Іззедін аль-Кассам” і начальником штабу Марваном Іссою.

У 2013 році він був обраний членом політбюро ХАМАСу в Секторі Гази, а в 2017 році став його головою.

Молодший брат Сінвара Мохаммед також продовжував відігравати активну роль у ХАМАС. Він стверджував, що пережив кілька ізраїльських замахів, перш ніж був оголошений ХАМАСом мертвим у 2014 році. З тих пір у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що він, можливо, все ще живий і бере активну участь у військовому крилі ХАМАСу, переховуючись у тунелях під Газою, і, можливо, навіть брав участь у нападах 7 жовтня.

Репутація Сінвара, відомого своєю жорстокістю і насильством, принесла йому прізвисько “М'ясник з Хан-Юніса”.

“Це людина, яка запроваджує жорстоку дисципліну, — каже Яарі. — Люди в ХАМАСі знали і досі знають — якщо ти не підкоряєшся Сінвару, ти ставиш своє життя на карту”.

Він вважається відповідальним за затримання, катування і вбивство у 2015 році командира ХАМАСу на ім'я Махмуд Іштіві, якого звинувачували у розкраданні коштів і гомосексуалізмі.

У 2018 році на брифінгу для міжнародних ЗМІ він висловив підтримку тисячам палестинців, які прорвалися через прикордонний паркан, що відокремлює Сектор Гази від Ізраїлю, в рамках протесту проти перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Пізніше того ж року він стверджував, що пережив замах на нього, скоєний палестинцями, лояльними до конкуруючої Палестинської адміністрації (ПА) на західному березі річки Йордан.

Проте він також демонстрував періоди прагматизму, підтримуючи тимчасове припинення вогню з Ізраїлем, обмін полоненими та примирення з Палестинською адміністрацією. За словами Майкла, деякі опоненти навіть критикували його за надмірну поміркованість.

Близькість до Ірану

Багато хто в ізраїльському оборонному та безпековому істеблішменті вважає, що було фатальною помилкою випустити Сінвара з в'язниці в рамках обміну полоненими.

Ях‘я Сінвар / X (Twitter)

Ізраїльтяни вважають, що їх заколисало хибне відчуття безпеки, помилково вважаючи, що якщо запропонувати ХАМАСу економічні стимули і більше дозволів на роботу, то рух втратить свій апетит до війни. Це, звичайно, виявилося катастрофічним прорахунком.

У 2015 році Державний департамент США офіційно зарахував Сінвара до категорії “спеціально визначених світових терористів”. У травні 2021 року ізраїльська авіація завдала авіаударів по його будинку та офісу в Секторі Гази. У квітні 2022 року в телевізійному зверненні він закликав людей атакувати Ізраїль будь-якими доступними засобами.

Аналітики визначили його як ключову фігуру, що пов'язує політичне бюро ХАМАСу з його збройним крилом — “Бригадами Іззедіна аль-Кассама”, які керували атаками 7 жовтня на півдні Ізраїлю.

14 жовтня ізраїльський військовий речник, підполковник Річард Хехт, назвав Сінвара “обличчям зла”. Він додав: “Ця людина і вся його команда знаходяться під нашим прицілом. Ми доберемося до цієї людини”.

Сінвар також близький до Ірану. Партнерство між шиїтською країною і сунітською арабською організацією не є очевидним, але обидві сторони мають спільну мету — покласти край державі Ізраїль і “звільнити” Єрусалим від ізраїльської окупації.

Вони працюють пліч-о-пліч. Іран фінансує, тренує і озброює ХАМАС, допомагаючи йому нарощувати свій військовий потенціал і накопичувати арсенал з тисяч ракет, які він використовує для обстрілу ізраїльських міст.

Сінвар висловив свою вдячність за підтримку у промові в 2021 році: “Якби не Іран, опір у Палестині не мав би своїх нинішніх можливостей”.

Проте вбивство Сінвара стало б радше “піар-перемогою” для Ізраїлю, ніж фактично вплинуло б на рух, каже Ловатт.

Недержавні організації, як правило, діють як голова гідри — одного оперативного командира або лідера-фігуранта усувають, а на його місце швидко приходить інший. Їхній наступник іноді не має такого ж досвіду або авторитету, але організації все одно вдається регенерувати себе в тій чи іншій формі.

“Очевидно, що він був би втратою, — каже Ловатт, — але він буде замінений, і для цього існують відповідні структури. Це не те ж саме, що вбити Бен Ладена. У ХАМАСі є й інші вищі політичні і військові лідери”.

Можливо, головним питанням залишається наступне: що станеться з Газою, коли Ізраїль завершить свою військову кампанію з викорінення ХАМАСу, і хто в кінцевому підсумку буде керувати нею?

І чи зможуть вони запобігти тому, щоб Газа знову стала плацдармом для нападів на Ізраїль, спровокувавши у відповідь таку масову відплату і руйнування, які ми спостерігаємо зараз.

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