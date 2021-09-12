Новий COVID-спалах у Китаї і різанина в італійському Ріміні. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- В італійському місті Ріміні виходець із Сомалі в автобусі напав із ножем на п'ятьох людей, зокрема на п'ятирічну дитину. Читати далі –>
- Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по підземних інфраструктурних об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Читати далі –>
- Британська тенісистка Емма Радукану сенсаційно перемогла канадку Лейлу Фернандес і виграла турнір "Великого шолома" US Open-2021 в жіночому одиночному розряді. Читати далі –>
- У Китаї заявили, що провінція Фуцзянь стала новим епіцентром захворювання на COVID-19. Читати далі –>
- Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив "Талібан" у брехні та відмовився визнавати новий уряд Афганістану. Читати далі –>