Новий етап Третьої світової війни: експерт несподівано прокоментував події на Близькому Сході

Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Володимир Копчак, вважає, що Третю світову війну де-факто було розпочато 24 лютого 2022 року, коли російсько-українська війна переросла в повномасштабне вторгнення. Події довкола Ізраїлю він називає підвищенням ставок із боку так званої “осі зла”.

Про це експерт говорив в інтерв’ю ТСН.ua.

Консолідація “осі зла”

За словами Володимира Копчака, Україна перебуває де-факто у Третій світовій війні “в різних ступенях конвенційності або гібридності”.

“Наразі ми бачимо ґенезу цієї Третьої світової війни, коли “вісь зла” продовжує консолідуватися. Ми зараз маємо певну конкретну вісь: РФ-Білорусь; далі Іран-КНДР; і далі ми маємо щонайменше геополітичний дах із боку Пекіна”, - зазначив він.

Підвищення ставок

Те, що відбулося довкола Ізраїлю, експерт називає банальним підвищенням ставок із боку “осі зла”.

За словами Володимира Копчака, твердження про те, що “ізраїльський фронт” може розпорошити увагу в плані допомоги Україні з боку Заходу, підіграють російській пропаганді.

Натомість, якщо “колективний Захід, який все більше стає колективним, почне відповідати адекватно”, то, стверджує експерт, стане очевидним, що “український і наразі ізраїльський або близько-східний фронти є складовими ланцюга одного великого фронту в геополітичному розколі в Третій світовій війні, яку ми зараз споглядаємо”.

Яка роль Росії у подіях на Близькому Сході

Експерт зауважив, що наприкінці 2023 року Кремль не отримав від колективного Заходу виходу на якийсь формат перемовин, притомний для Москви, тобто, замороження війни, її припинення тощо.

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“Натомість ми навпаки бачимо нарощування допомоги з боку США у вигляді ATACMS і не лише. І певний удар з флангу на Близькому Сході”, - зазначив він.

За словами Володимира Копчака, участь РФ у подіях довкола Ізраїля має багато позицій.

“Озвучу лише дві: російська участь у хакерській атаці на систему спостереження на кордоні з Газою [7 жовтня], а також підготовка бойовиків ХАМАС до руйнації цієї системи спостереження з використанням дронів, базуючись на досвіді російсько-української війни”, - зауважив він.

Яким буде наступний крок

Експерт вважає, що “вісь зла”, керуючись своєю логікою, наразі досягла своєї мети.

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“У підвішеному стані зараз перебуває не лише Ізраїль, щодо того, починати чи не починати наземну операції в Газі тощо. В підвішеному стані - США й союзники Ізраїлю й відповідно України. Бо вісь зла підштовхує їх до чергового виходу до так званих половинчастих рішень, які під час війни подекуди гірші, ніж неправильні”, - пояснив він.

Володимир Копчак наголосив, що у разі, якщо сухопутні операція Ізраїлю в Газі не розпочнеться, то відбудеться умовний ізраїльський "Стамбул-1" чи "Мінськ-1, 2, 3", який лише відтягне ескалацію на кілька років.

“Домовлятися доведеться глобально. Вони максимально інформаційно підготувалися до операції Ізраїлю проти Гази. Зараз ми це спостерігаємо. Тому ми зараз маємо комплекс заходів, яких вони ситуативно досягли. Стосуються вони наступного - всім доведеться визначатися”, - резюмував експерт.

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Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Третя світова війна почалася у 2008 році, коли Російська Федерація напала на Грузію та забрала частину території.

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