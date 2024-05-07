Новий фейк про Зеленського: російські спецслужби активно поширюють чергову брехню

Росіяни почали активно транслювати цей фейк із метою "перебити" новину про те що Україна та низка держав Заходу оголосили про нелегітимність Путіна.

Російські спецслужби активно поширюють дезінформацію про те, що США нібито шукають заміну президенту України Володимиру Зеленському. Це – брехня, заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Про це йдеться у повідомленні Центру.

"Брехня: Вашингтон активно шукає заміну Зеленському, адже він починає програвати боротьбу за «уми і серця» українців, а його легітимність після 20 травня сходить нанівець, Про це заявили у службі зовнішньої розвідки РФ", – зазначили в Центрі.

Правда у тому, що цей наратив служба зовнішньої розвідки РФ транслює напряму, а також через російську агентуру в Україні та на Заході. Росіяни розганяють фейк про про нібито "зовнішнє управління в Україні".

"Цей меседж також є частиною російської операції з просування тези, про нібито нелегітимність українських органів державної влади", – додали в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Центрі наголосили, що жодна держава не визначає політичний курс незалежної України.

"В Україні джерелом влади є народ, який на вільних та демократичних виборах обирає президента та Верховну Раду. У зв’язку з воєнним станом в Україні вибори відкладені, з огляду на неможливість їх проведення під час бойових дій, ракетних обстрілів і великої кількості переселенців та біженців, які не можуть проголосувати", – зазначили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Тим часом у Кремлі заговорили про ядерні навчання. Росія анонсувала їх. І це схоже на політичну демонстрацію. Також може бути своєрідною помстою за те, що весь світ вирішив проігнорувати так звану інавгурацію Путіна.

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