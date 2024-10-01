Новий генсек НАТО Рютте зробив важливу заяву про війну в Україні

Для нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте ключовим пріоритетом залишатиметься підтримка України, забезпечення умов для її перемоги, а також зміцнення трансатлантичних зв’язків та глобального партнерства у розв'язанні питань безпеки.

Про це сам Рютте заявив під час церемонії передання повноважень керівника НАТО 1 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

"Ви згадали про пріоритети, які ми будемо просувати у майбутньому. Це – Україна. Ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна демократична держава", – наголосив новий очільник Альянсу.

Серед пріоритетів він назвав також систему стримування й оборони НАТО.

"Ми маємо збільшити рівень нашої колективної оборони, і ви так багато для цього зробили. І, безумовно, це глобальне партнерство НАТО, його розширення та поглиблення, щоб воно відповідало на прояви небезпеки у світі", – сказав Рютте під час підходу до преси з ексгенсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

До слова, раніше у Білому домі заявили, що США вітають рішення про призначення Рютте на посаду генсека НАТО. Там вказали на переконаність президента Джо Байдена у тому, що "Рютте буде чудовим генеральним секретарем".