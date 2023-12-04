Новий голова МЗС Британії летить до США переконувати збільшити допомогу Україні

Він впевнений, що економічний потенціал країн НАТО дозволяє надавати Україні всю необхідну допомогу.

Голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вирушає з візитом до Сполучених Штатів, де буде переконувати законодавців збільшити допомогу для України.

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Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Він заявив, що наразі у політичних колах США точаться суперечки щодо допомоги українцям. Однак він висловив впевненість, що аргументи "на користь того, що європейська безпека — це американська безпека, візьмуть гору".

"Я хочу запевнити їх, що ми дотримуватимемося обраного курсу і мобілізуємо інших союзників також", - зазначив дипломат.

Кемерон заявив, що економічний потенціал країн НАТО дозволяє надавати Україні всю необхідну допомогу, але наразі це не використовується.

"Складіть разом усі економіки країн, які підтримують Україну у боротьбі з Росією, і ми перевернемо (Росію – ред.) у співвідношенні тридцять до одного", - додав глава МЗС Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Палати представників Джонсон став одним з найпалкіших прихильників України.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що російський диктатор Путін впевнений, що попри міжнародну ізоляцію він зможе пережити Україну та її західних партнерів, але він помиляється.

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