Новий голова Пентагону обіцяє кинути пити – кого Трамп обрав міністром оборони

Нового голову Пентагону не хочуть затверджувати через пристрасть до алкоголю: він обіцяє "зав'язати".

Піт Гегсет, обраний новим президентом Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США, заявив у середу, що "не відступить", хоча нові звинувачення у неправомірній поведінці викликають дедалі більше занепокоєння серед сенаторів-республіканців, яким доручено затвердити його.

Про це пише ABC News.

Виступивши на свій власний захист, Гегсет також вперше прямо прокоментував кілька звинувачень. Він заперечував, що погано поводився з жінками, і відкидав повідомлення про те, що його вигнали з двох некомерційних груп ветеранів.

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За словами сенатора-республіканця від Міссурі Еріка Шмітта, Гегсет також запевнив сенаторів, що кинув пити і пообіцяв, що не буде більше цього робити. Деякі звинувачення в неналежній поведінці включали твердження, що майбутній очільник Пентагону був п'яним у громадських місцях.

"Він запевнив інших сенаторів, що він не п’є, і це не те, що він робитиме, коли його затвердять", – сказав Шмітт через день після зустрічі з Гегсетом.

Сенатор Роджер Вікер, майбутній голова Комітету Сенату у справах збройних сил, який голосуватиме за направлення кандидатури Гегсета до Сенату, підтвердив, що Гегсет зобов’язався не пити, якщо його затвердять.

"Було висунуто звинувачення в тому, що він кілька разів перебував у стані алкогольного сп’яніння, і тому запитання, які йому ставитимуть усі учасники, призвели до його заяви", – сказав Вікер.

Сенатор-республіканець від Північної Дакоти Кевін Крамер сказав, що був надихнутий обіцянкою Гегсета на їхній приватній зустрічі в середу утримуватися від алкоголю на посаді міністра оборони.

"Він сказав: "Моє зобов’язання – не торкатися алкоголю, поки я на цій посаді", – сказав Крамер, який втратив сина через алкогольну залежність у 2018 році.

"Я сказав: "Дуже важливо, щоб у нас був тверезий міністр оборони, якщо телефон дзвонить о 3 ночі", – сказав Крамер.

За словами Крамера, Гегсет зізнався, що були моменти, коли він "випивав забагато, але ніколи не було випадків, коли випивав забагато і траплялося щось непристойне".

Нагадаємо, що вдовзі після того, як Трамп анонсував, що Гегсет очолить Пентагон, повідомлялося, що майбутній міністр оборони заплатив за мирову угоду жінці, яка звинуватила його в сексуальному насильстві в 2017 році. Сам він категорично заперечив звинувачення в сексуальному насильстві в 2017 році, заявивши, що заплатив компенсацію, щоб захистити свою дружину та кар'єру.

Раніше ми писали, що відомо про ймовірного очільника Пентагону Піта Гегсета.

Також видання Politico повідомляло, що чиновників Пентагону шокувало, що Трамп обрав телеведучого на посаду очільника оборонного відомства.

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