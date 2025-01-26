Нова диверсія у Балтійському морі: пошкоджено підводний кабель між Латвією та Швецією

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив, що розслідування триває і деталі інциденту ще не оприлюднені.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив стурбованість через чергове пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі, цього разу між Латвією та Швецією.
У своєму дописі в соцмережі Х Будріс наголосив:
"Сьогодні в Балтійському морі було повідомлено про інший випадок пошкодження підводного кабелю, цього разу між Латвією і Швецією. Литва дуже серйозно ставиться до цих повідомлень".
Він зазначив, що хоча розслідування триває і деталі інциденту ще не оприлюднені, є кілька важливих аспектів, які вже викликають занепокоєння.
Будріс виділив такі моменти:
- "Занадто багато інцидентів за такий короткий проміжок часу, щоб продовжувати сповідувати теорію нещасних випадків".
- "Правила судноплавства в Балтійському морі потребують перегляду, особливо коли йдеться про використання якорів".
- “Тіньовий флот” – це не лише питання обходу санкцій. Це значно серйозніша проблема, яка ставить під загрозу довкілля та критично важливу інфраструктуру".
Міністр підкреслив, що ця ситуація потребує негайних заходів:
"Я з нетерпінням очікую на змістовні дискусії завтра в Брюсселі", – підсумував Будріс.
Нагадаємо, Швеція передасть три військові кораблі та спостережний літак для участі у місії НАТО з патрулювання Балтійського моря. Це перший випадок такого співробітництва з Альянсом.
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