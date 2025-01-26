Нова диверсія у Балтійському морі: пошкоджено підводний кабель між Латвією та Швецією

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив, що розслідування триває і деталі інциденту ще не оприлюднені.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив стурбованість через чергове пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі, цього разу між Латвією та Швецією.

У своєму дописі в соцмережі Х Будріс наголосив:

"Сьогодні в Балтійському морі було повідомлено про інший випадок пошкодження підводного кабелю, цього разу між Латвією і Швецією. Литва дуже серйозно ставиться до цих повідомлень".

Він зазначив, що хоча розслідування триває і деталі інциденту ще не оприлюднені, є кілька важливих аспектів, які вже викликають занепокоєння.

Будріс виділив такі моменти:

"Занадто багато інцидентів за такий короткий проміжок часу, щоб продовжувати сповідувати теорію нещасних випадків".

"Правила судноплавства в Балтійському морі потребують перегляду, особливо коли йдеться про використання якорів".

“Тіньовий флот” – це не лише питання обходу санкцій. Це значно серйозніша проблема, яка ставить під загрозу довкілля та критично важливу інфраструктуру".

Міністр підкреслив, що ця ситуація потребує негайних заходів:

"Я з нетерпінням очікую на змістовні дискусії завтра в Брюсселі", – підсумував Будріс.

Нагадаємо, Швеція передасть три військові кораблі та спостережний літак для участі у місії НАТО з патрулювання Балтійського моря. Це перший випадок такого співробітництва з Альянсом.