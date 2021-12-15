Новий канцлер Німеччини заявив про готовність до "конструктивного діалогу" з РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія та ФРН повинні дійти розуміння через конструктивний діалог, але в межах загальноєвропейської зовнішньої політики.

Про це пише Merkur.de.

Шольц зазначив, що основою курсу ЄС може бути лише спільна "східна політика", яка ґрунтується на принципах європейського права та мирного порядку. Він також додав, що будь-яке порушення територіальної цілісності України "дорого коштуватиме" і про це разом з ФРН заявлятимуть "в один голос" і європейські, і трансатлантичні союзники.

"Зважаючи на нашу історію це стосується і відносин нашої країни з Росією. Саме ми маємо бути готові все частіше намагатися знайти розуміння, намагатися вийти зі спіралі ескалації - як упродовж певного часу виходило в межах нормандського процесу. Однак це не слід неправильно розуміти як німецьку східну політику. В об'єднаній Європі східна політика має бути лише європейською", - сказав Шольц.

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