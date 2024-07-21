Новий конфлікт України з європейськими "друзями Путіна": чому Орбан і Фіцо забили на сполох

Словаччина та Угорщина забили на сполох. Все через посилення Україною санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл". Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав обмеження безглудими, а очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто "незрозумілими та неприйнятими".

Що відомо про новий конфлікт, який назрів через блокування російської нафти, - розповідаємо далі.

Призупинення нафти "Лукойл" через Україну

Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від російського "Лукойлу" після посилення українських санкцій проти нього.

За словами словацького нафтотранспортного оператора Transpetrol, постачання від "Лукойлу" припинилися, але постачання від інших російських експортерів надходять.

У словацькому Мінекономіки заявили, що цей крок вплине на братиславський нафтопереробний завод Slovnaft.

"За інформацією, яку ми отримали від Transpetrol, поставки російської нафти до Словаччини не припинені. Інформація від Slovnaft вказує на те, що проблема стосується лише поставок від конкретного постачальника, російської компанії "Лукойл",– заявила речниця Міністерства економіки Марія Павлусік.

Зазначимо, "Лукойлу" перебував під українськими санкціями від 2018 року, але вони стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій і заборони участі в приватизації або оренді держмайна. Минулого місяця РНБО розширила санкції щодо компанії, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Реакція Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У ній він розкритикував посилення Україною санкцій щодо російської компанії "Лукойл", нафту якої використовував братиславський переробник Slovnaft. Зокрема, назвав обмеження з боку української сторони "безглуздими".

На думку прем'єра, санкції завдають шкоди не Росії, а в основному країнам ЄС.

"Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, і рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки", - обурився Фіцо.

Він додав, що це вплине не тільки на Словаччину, а й на Україну, адже нафта від Slovnaft становить майже десяту частину її споживання.

В Угорщині влаштували істерику

Угорщині загрожує дефіцит палива після того, як Україна заборонила постачання нафти російської компанії "Лукойл" через свою територію. Країна залежить від російського експорту нафти на 70%, "Лукойл" постачав половину цього обсягу.

Так міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення України зупинити транзит нафти "Лукойлу" до Угорщини та назвав його "незрозумілим і неприйнятним".

Сіярто наголосив, що Угорщина знайшла тимчасові рішення для стабілізації постачань, але вони норбане годяться на довготривалу перспективу і потрібне "швидке рішення". За його словами, Угорщина і Словаччина дуже залежать від постачання нафти через нафтопровід "Дружба" і від "Лукойлу" щорічно надходило близько 2 млн тонн.

"Це рішення серйозно ставить під загрозу безпеку постачань до Угорщини і Словаччини у довгостроковій перспективі", - заявив очільник МЗС Угорщини.

Крім того, він закликав Україну відреагувати та сказав, що планує піднімати це питання на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Відповідь України

Як пояснили у пресслужбі оператора нафтотранспортної системи України "Укртранснафти", транзит нафти в ЄС через територію України здійснюється у плановому режимі, обмеження стосуються лише "Лукойлу".

"Транспортування нафти до європейських країн здійснюється у плановому режимі відповідно до отриманих заявок європейських замовників", – заявили в "Укртранснафті".

В компанії додали, що ПАТ "Лукойл", до якого застосовано санкції, не є власником нафти, яка транспортується по території України для угорської енергетичної компанії Mol Nyrt – цю інформацію Mol підтвердила "Укртранснафті" у листі, надісланому після посилення санкцій РНБО.

Тобто, транспортувати нафту до ЄС через Україну і надалі можуть інші російські постачальники.

Нагадаємо, голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов випав із вікна Центральної клінічної лікарні в Москві та помер.

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