Новий міністр оборони РФ Бєлоусов приречений на поразку: у The Hill пояснили чому

Нещодавні перестановки в уряді російського диктатора Володимира Путіна викликали часто суперечливі оцінки, але існує думка, що призначення Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони РФ є перевагою для кремлівського режиму.

Новопризначений очільник російського Міноборони Андрій Бєлоусов, найімовірніше, зазнає невдачі. Його призначення є не стільки геніальним рішенням Путіна, скільки ще одним свідченням некомпетентності російського лідера.

Про це пише видання The Hill.

Сам Бєлоусов закінчив економічний факультет Московського державного університету в 1981 році. Кінець 1970-х і початок 1980-х років були періодом "високого брежнєвізму" — того, що Михайло Горбачов пізніше назвав "епохою застою".

Хоча СРСР досягав успіхів у точних науках, радянська економіка, як і радянська історія та правознавство, не були теоретично керованими дисциплінами, які практикуються на Заході. Можливо, саме тому ліберальний російський опозиційний економіст Володимир Мілов каже, що Бєлоусов — хороший математик, але поганий економіст.

Не дивно, що Бєлоусов, вочевидь, є прихильником дирижизму — моделі економічного розвитку, згідно з якою держава, а не вільний ринок, відіграє вирішальну роль у прийнятті рішень щодо інвестицій, виробництва та споживання. Дирижизм відповідає уподобанням Путіна і може допомогти мілітаризувати російську економіку, але постає питання: "Якою буде ціна для пересічних росіян?".

"У будь-якому випадку, Бєлоусов не зможе позбавити збройні сили від корупції", — пише автор матеріалу Олександр Дж. Мотиль.

Крім того, той факт, що у Бєлоусова зовсім мало досвіду роботи з бюрократією загалом і з її найгіршим втіленням — російською бюрократією зокрема, — також грає йому не на руку.

"Рішення Путіна про підвищення Бєлоусова — це не просто помилка; воно має всі ознаки ще однієї з його численних стратегічних помилок. Росія втягнута у війну, яку вона не зможе виграти найближчим часом, якщо взагалі зможе, і яка коштує країні приголомшливої кількості загиблих і поранених", — пише The Hill.

Зазначається, що останнє, що потрібно російським збройним силам, — це хаос в інституціях, відповідальних за ухвалення рішень щодо ведення війни. Звісно, це саме те, чого хоче і потребує Україна.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що основною метою Путіна було усунення потенційної змови генералів, за якою міг стояти Шойгу разом з колишнім секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Саме тому він замінив Шойгу на посаді Бєлоусовим.

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