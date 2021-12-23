Новий небезпечний тренд: 10-річна дівчинка померла від задухи, намагаючись записати відео для TikTok

Лікарі попереджають, що імітуючи задуху, може бути пошкодження мозку і навіть смерть.

У популярному TikTok поширюється новий небезпечний челендж, який передбачає, що користувачі записують, як вони затримують дихання, доки не непритомніють. Намагаючись повторити це, у США померла 10-річна дівчинка.

Про це пише The Mirror.

Зазначається, що 10-річна Найла Андерсон знепритомніла біля спальні свого будинку у Честері, штат Пенсільванія, минулої неділі. За даними WPVI, дівчинка нібито випробувала небезпечний челендж , який змушує учасників затримувати дихання, доки вони не знепритомніють від браку кисню.

Батьки швидко відвезли її до місцевої лікарні, де медики констатували смерть. Тепер її мама Тавейнна Андерсон закликає інших батьків перевірити телефони своїх дітей, оскільки "ніколи не знаєш, що можна знайти".

"Вона була всім. Вона була щасливою дитиною. Це біль, який не зникне. Це у мене у горлі. Мені так боляче", - каже жінка.

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Крім того, у червні в штаті Оклахома також померла 12-річна дитина, нібито записуючи відео. Ще в березні хлопчик із Колорадо Джошуа Хейлієсус був знайдений непритомним у ванні свого будинку після того, як пройшов челендж. На жаль, за три тижні він помер у лікарні.

А в січні 10-річну італійську дівчинку знайшла мертвою у ванній, поруч була її молодша сестра з телефоном поруч. Вважалося, що дитина також спробувала вірусний тренд.

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Експерти попереджають про ризики, пов'язані з тенденцією. Йдеться про безпритомність, судоми, пошкодження мозку і навіть смерть.

"Діти вводяться в неконтрольоване середовище. Це дуже ризиковано. Виконуючи завдання, вони імітують задуху. Вони зупиняють рух грудного м’яза, що зупиняє роботу грудної клітки, і ви не можете доставити кисень до мозку. Тоді мозок відчуває брак кисню, і людина непритомніє", - пояснював раніше доктор Нік Флінн, лікар загальної практики.

TikTok заявив, що вжив заходів, щоб запобігти поширенню небезпечних кадрів користувачами. Відео челенджу нині видаляють із платформи, оскільки TikTok прагне боротися з цією тенденцією.

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