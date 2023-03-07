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Новий очільник МЗС Китаю вперше виступить зі зверненням до України та США: про що говоритиме

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Новий очільник МЗС Китаю вперше виступить зі зверненням до України та США: про що говоритиме

Фото: Associated Press

Серед тем китайького дипломата буде війна Росії проти України.

Новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган у вівторок, 7 березня, дасть свою першу пресконференцію на щорічному засіданні Всекитайських зборів народних представників у столиці КНР Пекіні.

Про це повідомляє DPA.

Передбачається, що серед тем, про які Цінь говоритиме, буде:

  • війна в Україні. 
  • напружені відносини Китаю зі Сполученими Штатами.

Китай може постачати зброю Росії 

Нагадаємо, видання NBC повідомляло, що Китай може надати Росії артилерію та боєприпаси. В ЦРУ також припускають, що Пекін може надіслати летальну зброю Росії у війні проти України.

Згодом таку ж інформацію повідомило провідне німецьке видання Der Spiegel. За їхньою інформацією, Пекін і Москва нібито ведуть переговори про закупівлю 100 ударних безпілотників.

Тим часом в РНБО впевнені, що зараз немає підстав вважати, що Китай має значний інтерес у наданні зброї Росії. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Пекіну це не потрібно, тому він залишається нейтральним.

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Дата публікації
Перегляди
804
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