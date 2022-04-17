Новий пакет санкцій ЄС буде спрямований проти "Сбербанку" РФ - глава Єврокомісії

Новий пакет санкцій ЄС буде спрямований проти "Сбербанку" РФ - глава Єврокомісії

Також в Єврокомісії обговорюються "розумні механізми" щодо обмежень у закупівлі нафти.

Нові санкції Євросоюзу проти Росії будуть спрямовані на російські банки, зокрема "Сбербанк".

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише Reuters.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що раніше банк не входив до списку економічних обмежень через те, що використовується для оплати за російські енергоресурси.

Вона додала, що наразі також обговорюються "розумні механізми" щодо обмежень у закупівлі нафти.

"Ми далі дивимося на банківський сектор, особливо на "Сбербанк", на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звісно, є питання енергетики", — прокоментувала Урсула фон дер Ляйєн ключові моменти запланованого шостого раунду санкцій проти РФ.

Нагадаємо, зараз Європейський Союз почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії.

12 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, сприймуть у Москві з посмішкою.

13 квітня під час свого звернення до парламенту Естонії, Володимир Зеленський закликав внести нарешті нафту до санкційного пакету та повністю заблокувати банки РФ.

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