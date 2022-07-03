Новий пакет військової допомоги та розширення санкції проти РФ: Австралія надає допомогу

Новий пакет військової допомоги та розширення санкції проти РФ: Австралія надає допомогу

Що містить пакет військової допомоги.

Австралія розширить санкції проти Росії та надасть додаткову військову допомогу Україні на 100 млн доларів.

Про це заявив австралійський прем'єр Ентоні Албенізі під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Також він сказав про намір звільнити українські товари від ввізного мита.

У новому пакеті військової допомоги Австралія доправить до України:

14 бронетранспортерів;

20 бронеавтомобілів Bushmaster PMV;

безпілотники та інше обладнання.

"Ба більше, ми будемо надавати допомогу прикордонним військам України: покращувати обладнання, рівень кібербезпеки та контроль над кордоном", - сказав він.

Щодо розширення санкцій проти РФ, Албенізі озвучив фінансові санкції та заборону на подорожі щодо 16 російських міністрів та олігархів

"Ми заборонимо імпорт російського золота, аби зменшити можливість росії фінансувати свою війну. Ми долучимося до Канади, Японії, США та Великої Британії у цих санкціях", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських захисників на Донбасі.

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