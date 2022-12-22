Новий пакет військової допомоги Україні від США: Грабський пояснив особливості комплекту

Вчергове США повідомили про військову допомогу Україні. Постачання стають комплексними: міномети з відповідним запасом боєприпасів, артилерійські знаряддя різних систем із запасом боєприпасів.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий експерт Сергій Грабський.

“Цей пакет військової допомоги після уважного вивчення показує, що США продовжують підтримувати Україну саме в її оборонних аспектах. Основу цього пакета становлять міномети, боєприпаси”, — сказав експерт.

За його словами, для ЗСУ особливо важливими є постачання артилерії.

Водночас він наголосив на постачанні системи ППО Patriot. Однак для чергового пакета допомоги від США характерні знаряддя та артилерія.

Українська армія понад 80% завдань вогневого ураження здійснює саме артилерією. І тому дуже важливо було зрозуміти, що постачаються тепер уже не тільки боєприпаси, а вже комплексно саме міномети з відповідним запасом боєприпасів, артилерійські знаряддя різних систем з відповідним запасом боєприпасів.

Як сказав Грабський, дуже важливо, що Україна продовжує отримувати автомобілі широкого профілю Hummer, які дозволяють військовим виконувати різні завдання. Hummer — це мобільність армії та посилення спроможностей.

"Коли я говорив про оборонні знаряддя, про міномети й гаубиці, можна зрозуміти, що саме ці типи озброєнь дають змогу ЗСУ вести як оборонні, так і наступальні бої, використовуючи так званий навісний вогонь”, — пояснив Грабський.

Він також висловив сподівання, що наступні пакети допомоги будуть не менш потужними.

"Допоможуть нам продовжувати справу звільнення наших територій”, — додав експерт.

Нагадаємо, що, за словами глави США Джо Байдена, передавання США Україні ЗРК Patriot, які допоможуть захистити небо від російських ракет, не призведе до ескалації з РФ.

Тим часом у Кремлі заявили, що Patriot, які США нададуть Україні, стануть "законними цілями" для окупантів.

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