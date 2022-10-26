Новий прем'єр Британії заявив про готовність співпрацювати з США для підтримки України

Сунак має намір зміцнювати провідну роль країн у підтримці України
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що він з нетерпінням чекає, коли зможе почати спільну роботу з президентом США Джо Байденом для зміцнення стабільності у світі.
Про це він написав у себе в Twitter.
Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що він має намір плідно співпрацювати з президентом США для зміцнення стабільності у світі, а також зміцнювати провідну роль країн у підтримці народу України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався з новим премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком. Під час розмови новий британський прем’єр підкреслив солідарність з Україною.
Ріші Сунак став 57-м і наймолодшим прем’єр-міністром Великої Британії після того, як Ліз Трасс пішла з посади.
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