Новий премʼєр Канади жорстко розкритикував політику адміністрації Трампа

Він заявив, що Канада буде зберігати мита на товари з США.
Уряд нового премʼєр-міністра Канади Марка Карні буде зберігати тарифи проти товарів США, доки у Вашингтоні не почнуть поважати канадців.
Про це заявив новообраний лідер Ліберальної партії Канади і майбутній прем'єр-міністр країни Марк Карні, інформує CNN.
Він розкритикував адміністрацію президента США Дональда Трампа за політику введення мит проти Канади.
"Він (Трамп. - ред.) атакує канадські сім'ї, робітників і бізнес. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху, і ми не дозволимо. У торгівлі, як і в хокеї, Канада переможе", - сказав Карні.
Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призупинив 25%-тарифи, накладені на товари з Канади і Мексики.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп відповів прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, пригрозивши негайно підвищити тарифи для сусідньої країни ще більше.
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