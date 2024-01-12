Новий прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь виявився майже одеситом

На наступних президентських виборах молодий політик може претендувати на головну посаду в країні.

Призначений 9 січня прем'єр-міністром Франції Габріель Атталь не приховує, що його бабуся походить з українського міста Одеси. Саме тому, балотуючись в парламент, він хотів приєднатися до парламентської групи співпраці з Україною.

Про це розповіла в коментарі “Українському радіо” експертка з міжнародних відносин Аліса Музерг, яка особисто знайома з Габріелем Атталем.

“Ми познайомилися у 2017 році в парламенті Франції. Тоді у Франції обрали новий парламент. Він був ще молодший, ніж зараз. Справив враження амбіційного, проактивного, прекрасного комунікатора: власне, яким він і є. Ну, і що мені особисто запам'яталось: він сказав, що в нього бабуся з Одеси і він планує приєднатися до парламентської групи співпраці з Україною”, - розповіла вона.

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За словами експертки, Габріель Атталь рано почав політичну кар’єру у соціалістичній партії, але коли Макрон запустив свою партію "Ренесанс", то відразу приєднався до неї.

До слова, у цих політичних кулуарах цей політик, який є відкритим геєм, познайомився з майбутнім чоловіком - членом Європарламенту від Франції, генеральним секретарем партії “Ренесанс” Стефаном Сежурне.

На наступних президентських виборах у Франції Габріель Атталь може стати кандидатом на найвищу посаду в країні.

“Деякі експерти охрестили пана Атталя "бейбі Макрон" — "дитина Макрона", тому що є дуже багато подібного у нього із нинішнім президентом: сильна присутність у ЗМІ, висока комунікабельність, вони обидва дуже прекрасні, вмілі комунікатори. І це теж їх поєднує”, - зауважила Аліса Музерг.

Нагадаємо, у Франції у вівторок, 9 січня, призначили нового прем′єр-міністра. Ним став 34-річний міністр освіти Габріель Атталь, який обійняв посаду замість попередниці Елізабет Борн.

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