Новий прем'єр Молдови: Придністров'я має бути демілітаризовано

Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент.

Про це інформує tv8.md.

Він закликав співітчизників не ігнорувати той факт, що у Молдові існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій".

"Ми повинні відкалібрувати нашу обороноздатність настільки, щоб будь-якому агресору було б дуже важко напасти на нас", – заявив Речан.

За його словами, "лівий берег Дністра (невизнане Придністров'я. – Ред.) має бути демілітаризований шляхом евакуації російських військ та демілітаризації місцевих жителів".

"Ми маємо домогтися однієї фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці — демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено", – заявив молдовський прем'єр.

Також Речан додав, що у Молдові йде гібридна війна, Москва намагається захопити демократичні процеси та змінити європейський курс країни.

Зазначимо, що Дорін Речан став новим очільником молдовського уряду у четвер, 16 лютого.

Нагадаємо, що в неділю, 19 лютого, у Кишиневі відбувся мітинг проросійської партії "Шор".

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. ТСН.ua зібрав все, що відомо про події у Молдові і їх можливий вплив на ситуацію в Україні.

Що відомо про Придністров'я

У Придністров'ї розміщений один російський батальйон у складі 412 людей та два батальйони військової частини №13962, з приблизно 1,5 тис. військових для охорони складу боєприпасів у селі Ковбасна. Цей склад є одним із найбільших у Європі.

Зазначимо, що до 1940 р. частина території Придністров'я перебувала у складі Української РСР. У 1924 році на цих теренах була створена Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. 1940 року, після анексії Бессарабії Радянським Союзом МАРСР приєднали до новоствореної Молдавської РСР. Північно-східні райони МАРСР повернули до складу Одеської області України.

Війна у Придністров'ї – один з перших в серії конфліктів на пострадянському просторі. Вона тривала від березня по серпень 1992 року.

На території Придністров'я, за даними перепису 2004 року, майже 30% населення — українці.

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