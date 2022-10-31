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Новий президент Бразилії та “зерновий коридор” без Росії: головні новини ночі 31 жовтня

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Новий президент Бразилії та “зерновий коридор” без Росії: головні новини ночі 31 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 31 жовтня:

  • Кандидат у президенти Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва переміг чинного президента Жаїру Болсонару. Читати далі –> 
  • Україна, ООН та Туреччина у рамках зернового коридору погодили рух 14 суден у Чорному морі. Читати далі –> 
  • На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Читати далі –> 
  • У латвійському місті Даугавпілсі на площі Слави розпочався демонтаж пам'ятника радянським воїнам. Читати далі –> 
  • Під час пошукової операції після обвалення канатного мосту на річці Маччху на заході Індії виявлено тіло 141 загиблої людини. Читати далі –> 

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1761
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