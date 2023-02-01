Новий президент Чехії заявив, що Україна заслуговує вступити до НАТО одразу після перемоги

Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО, "щойно закінчиться війна".
Петр Павел, генерал НАТО у відставці, переконаний, що Україна буде "морально і практично готова" приєднатися до Західного альянсу після закінчення війни з Росією.
Про це повідомяє ВВС.
У своєму першому інтерв’ю після обрання Павел рішуче підтримав військову допомогу Заходу для України, заявивши, що не повинно бути "майже жодних обмежень" щодо того, що країни мають надсилати.
Павел також сказав, що для нього відправка західних винищувачів, зокрема F-16, "не табу", але він не впевнений, що вони встигнуть приїхати до України в терміни, необхідні Києву.
Слід зазначити, що Чехія була першою західною країною, яка відправила до Києва танки та бойові машини піхоти радянського виробництва Т-72 і БМП1 у рамках серії поставок важкого озброєння, яка почалася ще в березні 2022 року.
Нагадаємо, новообраний президент Чехії Петр Павел планує разом із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою поїхати до України незабаром.
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