Новий рекорд: у Франції вперше зафіксували майже пів мільйона COVID-хворих

Кількість пов'язаних із коронавірусною інфекцією госпіталізацій у Франції за тиждень зросла на 11%.
У Франції у вівторок, 18 січня, зареєстрували 464 769 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від початку пандемії.
Про це із посиланням на Агенцію громадського здоров'я Франції повідомляє телеканал BFM TV.
Зазначається, що попередній рекорд держава встановила 3 січня, коли впродовж доби позитивні результати тестів на коронавірус отримав 430 341 пацієнт.
Тим часом кількість пов'язаних із коронавірусною інфекцією госпіталізацій за тиждень зросла на 11%. У середньому за день до лікарень потрапляють 2 407 французьким громадян.
"Число смертей у медзакладах також збільшилося на 5%, щодня у лікарнях помирають близько 215 людей", - йдеться у матеріалі. Водночас у реанімаційних відділеннях, в яких зараз перебуває 3881 пацієнт, кількість хворих за тиждень впала на 2%.
Нагадаємо, що від 20 січня доступ до ресторанів, кафе, барів, кінотеатрів, ярмарків і міжрегіонального громадського транспорту матимуть лише вакциновані проти коронавірусу французи.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.