Новий рейтинг найсильніших паспортів світу: яке місце посіла Україна (інфографіка)

Сінгапур очолив рейтинг найсильніших паспортів. Україна серед країн, які піднялися найвище за останнє десятиліття.

Україна піднялася найвище за останнє десятиліття у рейтингу найсильніших паспортів, посівши 30 місце.

Про це свідчить топ паспортів від лондонської консалтингової фірми з питань громадянства Henley & Partners.

Україна на 30-му місці увійшла до десятки країн, які піднялися в рейтингу найвище за останні 10 років.

Україна на 30-му місці увійшла до десятки країн, які піднялися в рейтингу найвище за останні 10 років Фото: henleyglobal

Першість – за Сінгапуром. Він повернув собі звання найсильнішого паспорта у світі. Громадяни Сінгапура можуть відвідувати 195 із 227 напрямків по всьому світу без візи.

На спільне друге місце опустилися Франція, Німеччина, Італія, Японія та Іспанія, кожна з країн має безвізовий доступ до 192 напрямків.

На третьому місці одразу сім країн, кожна з яких має доступ до 191 напрямку без попередньої візи – Австрія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Фінляндія, Швеція та Південна Корея.

Фахівці наголошують, що ОАЕ вперше потрапили в першу десятку рейтингу. Обʼєднані Арабські Емірати додали 152 країни з моменту заснування Індексу 2006 року.

"ОАЕ досягли поточного безвізового рейтингу до 185 країн, завдяки чому піднялися з 62-го на 9-е місце". – йдеться у результатах дослідження.

Україна ж просунулась на 23 позиції, а саме, з 53-го на 30 місце. Українці можуть відвідувати 148 напрямків без попередньої візи.

Україна на 30-му місці увійшла до десятки країн, які піднялися в рейтингу найвище за останні 10 років

А ось країна-агресорка Росія опустилася на 7 позицій за останні 10 років, а саме, з 38-го на 45 місце. І тепер має безвізовий доступ лише до 116 напрямків.

Найбільше падіння за останнє десятиліття продемонструвала Венесуела, яка опустилася на 17 позицій з 25-го на 42 місце в індексі паспортів Henley.

А останнє місце у рейтингу посів найслабший паспорт Афганістану. Документ втратив доступ ще до одного напрямку за останнє півріччя, залишивши своїм громадянам доступ лише до 26 країн без візи – найнижчий показник в 19-річній історії індексу.

Нагадаємо, за кордоном відновили оформлення паспортів для українців. Від 24 липня відокремлені закордонні філії ДП “Документ” розпочали приймання заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків призовного віку.

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