Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі "Соловйов Live" порівняла атаки на Москва-Сіті з терактами 11 вересня 2001 року в США. Мовляв, у цих злочинів "однакова методологія".

Про це повідомляє Meduza.

Що наговорила Захарова

Відомо, що жахливий удар по вежах-близнюках забрав життя майже трьох тисяч людей. За словами Захарової, атаки безпілотників на "Москва-Сіті" "методологічно збігаються зі світовими терактами різного масштабу".

"Давайте подивимося інший приклад – 11 вересня, башти-близнюки. Колосальна кількість жертв, але методологія та сама. "Москва-Сіті" – цивільний об'єкт, в якому не тільки знаходяться офіси, а й житлові приміщення, а також адміністративні будівлі цивільного блоку, які не мають жодного стосунку до військового блоку. Та сама картинка, вона ніби повторюється", – сказала ненормальна.

Натомість у Кремлі версію Захарової відкинули. Так, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що там "не бачать аналогії між ударами українських безпілотників по "Москва-Сіті" з терактами 11 вересня". Він додав, що "усі необхідні заходи для підвищення безпеки здійснюються, адже загроза справді, загроза існує".

Нагадаємо, вночі 1 серпня російську столицю знову атакували безпілотники. Є влучання у вежу бізнес-центру, в якій розташовані кілька міністерств районі 21-го поверху. Традиційно, в ударі росіяни звинуватили Україну.

У Повітряних силах висміяли "славнозвісну російську ППО". Юрій Ігнат підкреслив, що тепер, мабуть, російські військові вчитимуться збивати безпілотники, які є важкою ціллю.

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