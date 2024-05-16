Новий рівень стосунків: про що була зустріч Путіна і Сі, перші обіцянки та гучні заяви

Китайський лідер Сі Цзіньпін і кремлівський диктатор Володимир Путін пообіцяли поглибити своє стратегічне партнерство в Пекіні в четвер, 16 травня, що стало яскравим свідченням їхньої згуртованості на тлі просування російських військ в Україні.

Про це пише CNN.

Напередодні Сі Цзіньпін привітав Путіна, до складу делегації якого входять вищі посадові особи з питань оборони і безпеки, у Великому залі народних зборів у Пекіні з повним військовим парадом, що ознаменувало початок дводенного державного візиту російського диктатора до Китаю.

Путін приїхав до Сі: про що говорили

Сі привітав поглиблення зв'язків між двома країнами, які були формалізовані у спільній заяві, підписаній лідерами під час церемонії в четвер у другій половині дня, заявивши, що вони “нададуть потужного імпульсу” розвитку їхніх відносин.

Цей візит — символічна перша закордонна вилазка Путіна з моменту вступу на новий термін на посаді президента Росії минулого тижня — є останньою ознакою зміцнення взаємин, оскільки обидва лідери тісніше пов'язують свої країни перед обличчям серйозних суперечностей із Заходом.

На зустрічах з Путіним Сі проголосив, що китайсько-російські відносини “витримали випробування мінливим міжнародним ландшафтом” і зробили “позитивний внесок у підтримання глобальної стратегічної стабільності”, згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Китаю.

Путін, чия економіка стає все більш залежною від Китаю після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, на зустрічі з Сі говорив про “практичну співпрацю” країн, відзначивши рекордний обсяг двосторонньої торгівлі в минулому році, наголосивши на важливості посилення співпраці в енергетичній, промисловій та сільськогосподарській сферах, повідомляє російське державне ЗМІ “Тасс”.

Це вже четверта зустріч Путіна і Сі, коли вони розмовляють віч-на-віч з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року — через кілька тижнів після того, як вони оголосили про партнерство “без обмежень” в кулуарах Зимових Олімпійських ігор в Пекіні.

Державний візит цього тижня відбувається на тлі зростаючого міжнародного занепокоєння щодо напряму війни в Україні на тлі затримок з наданням допомоги Києву, а також у зв'язку з тим, що російська економіка та оборонний комплекс не піддаються західним санкціям — ситуація, яка, як стверджують офіційні особи Сполучених Штатів, пов'язана з китайською підтримкою, яку Пекін заперечує.

Путін заявив, що він і Сі обговорять війну в Україні на неформальних переговорах пізніше ввечері в четвер, в яких, як очікується, візьмуть участь новопризначений міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов і його попередник Сергій Шойгу, який зараз є секретарем Ради безпеки Росії.

Посилення міжнародного тиску на Україну

Прийом Путіна на червоній доріжці в Пекіні відбувся наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський оголосив, що він скасовує всі майбутні міжнародні візити, оскільки його війська захищаються від несподіваного російського наступу в Харківській області.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ на початку цього тижня, щоб підтвердити підтримку адміністрації Байдена Україні після багатомісячної затримки Конгресу у схваленні американської військової допомоги країні, яка перебуває в зоні бойових дій. Блінкен пообіцяв виділити 2 мільярди доларів на іноземне військове фінансування і заявив, що вкрай необхідні боєприпаси і зброя вже направляються на лінію фронту.

Тиск на Сі з боку США і Європи також зростає, щоб гарантувати, що стрімке зростання експорту з Китаю в Росію з початку війни не буде підтримувати військові зусилля Кремля.

Останніми тижнями чиновники Білого дому протистояли Пекіну в питанні про те, що, на їхню думку, є суттєвою підтримкою російської оборонно-промислової бази — у вигляді таких товарів, як верстати, двигуни для безпілотників і турбореактивних літаків, а також мікроелектроніка, що експортуються з Китаю. Пекін розкритикував США за “безпідставні звинувачення” щодо “нормальних торговельно-економічних обмінів” між Китаєм і Росією.

Пекін ніколи не засуджував російське вторгнення, натомість заявляє про нейтралітет у війні і оприлюднив нечітко сформульовану позицію з 12 пунктів щодо її врегулювання. Напередодні очікуваної мирної конференції у Швейцарії минулого місяця Сі закликав до мирних переговорів, які б враховували позиції обох сторін.

В інтерв'ю китайському державному ЗМІ “Сіньхуа” напередодні свого приїзду Путін високо оцінив “підходи Китаю до врегулювання кризи в Україні”.

Виступаючи разом з Путіним у четвер, китайський лідер заявив, що обидві країни “згодні з тим, що політичне вирішення українського питання є правильним напрямком”, і закликав до побудови “збалансованої, ефективної і стійкої системи безпеки” — натяк на спільну думку Пекіна і Москви про те, що НАТО винна у війні в Європі.

“Китай сподівається на мир і стабільність в Європі найближчим часом і продовжує відігравати конструктивну роль”, — сказав Сі.

Узгодження спільних суперечностей

Візит цього тижня знаменує собою 43-ю зустріч лідерів за більш ніж десятирічний період перебування Сі при владі. Сі і Путін, відомі своєю тісною особистою хімією, за цей час постійно розширювали дипломатичну координацію, економічну і безпекову співпрацю між своїми країнами — в той час як обидва стикалися зконфліктами зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Навіть коли Сі намагається відновити пошарпані відносини з Європою і стабілізувати відносини своєї країни зі Сполученими Штатами, він не бажає жертвувати своїм партнерством з Путіним, якого китайський лідер вважає незамінним партнером у реформуванні світового порядку, в якому, на його думку, несправедливо домінують Сполучені Штати, і намагається стримати їхнє зростання.

Цей спільний світогляд також був продемонстрований у четвер, коли Сі, виступаючи разом з Путіним, засудив тривалу “ментальність холодної війни” і заявив, що “одностороння гегемонія, протистояння таборів і силова політика загрожують миру в усьому світі і безпеці кожної країни” — використовуючи мову, типову для спільної з Росією критики Пекіном США і їхніх союзників.

Путін кивнув на занепокоєння Сі щодо посилення взаємодії між НАТО і країнами-однодумцями в Азії, закликавши до “надійної і адекватної архітектури безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в якій не буде місця закритим військово-політичним альянсам”.

“Вважаємо створення таких альянсів контрпродуктивним і шкідливим”, — заявив Путін за підсумками зустрічей у четвер.

Окрім зустрічей у Пекіні, які, як очікується, включатимуть “гала-вечір” з нагоди 75-річчя дипломатичних відносин між двома країнами, Путін також візьме участь у форумах з торгівлі та співробітництва в Харбіні, столиці північно-східної китайської провінції Хейлунцзян, що межує з російським Далеким Сходом.

Історично цей регіон є місцем довготривалої прикордонної напруженості між двома сусідами, яка вилилася в конфлікт між Китаєм і Радянським Союзом у 1969 році. В останні роки спостерігається посилення зв'язку з частинами російського Далекого Сходу.

Очікується, що Путін також зустрінеться зі студентами та викладачами Харбінського технологічного інституту — університету, на який у 2020 році уряд США наклав санкції через його ймовірну роль у закупівлі товарів для китайської армії.

Нагадаємо, Китай та країна-агресорка Росія, яка повномасштабно вторглася до України, виступають за політичне врегулювання війни. Про це йшлося під час спільної пресконференції лідера КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Путіна.

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