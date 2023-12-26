Новий російський електромобіль став посміховиськом у Мережі: який він має вигляд (фото)

Його планують виробляти 2025 року.
Новий електромобіль із Росії назвали найпотворнішим у світі.
Про це пише Oddity Central.
Прототипи автомобілів зазвичай мають привабливі структури, які відображають уяву аудиторії, і це чудовий спосіб продемонструвати бачення марки автомобіля найближчим часом. Але це не завжди так. Російський Amber розроблений виробником "Автотор", що базується в Калінінграді, висміяли в Інтернеті через його зовнішній вигляд.
У машини височенний капот, крихітні круглі фари та невелике лобове скло. Відомо, що частину кузовних деталей запозичено у Lada Vesta.
Побачивши машину, дуже мало людей цікавив технічний бік. Нудний дизайн спричинив незліченну кількість мемів та жартів, і багато хто назвав його найгіршою автівкою.
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Зі свого боку, "Автотор" намагається врятувати своє обличчя, стверджуючи, що автомобіль матиме зовсім інший дизайн, коли він піде на виробництво і що це був лише "тест ".
2025 року росіяни хочуть почати виробляти до 50000 таких електромобілів.
Нагадаємо, раніше російську військову машину висміяли за схожість із фургоном з комедії "Тупий та ще тупіший". Юзери вже чекають на відео знищення автівки окупантів ЗСУ.
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