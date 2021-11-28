Новий штам коронавірусу "Омікрон" продовжує ширитися світом: 13 випадків зафіксували у Нідерландах

Інфіковані прибули до країни з Південної Африки 26 листопада.

У Нідерландах зафіксували випадки захворювання на новий варіант коронавірусу "Омікрон".

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Про це з посиланням на Управління охорони здоров'я країни повідомляє Associated Press.

Зазначається, що у 13 людей, які прибули до Нідерландів рейсами з Південної Африки у п'ятницю, позитивний результат на новий варіант COVID-19. Ще 61 особу, у яких у п'ятницю був позитивний тест на коронавірус після того, як вони прилетіли останніми двома рейсами до амстердамського аеропорту, негайно ізолювали. Наразі проводяться аналізи для встановлення, чи виявлений у них вірус - це новий штам "Омікрон".

Органи охорони здоров'я Нідерландів звернулися до всіх мандрівників, які повернулися з Південної Африки минулого тижня, з проханням пройти тестування.

Таким чином, станом на 28 листопада випадки нового мутованого варіанту коронавірусу вже зареєстрували у Нідерландах, Австралії, Великій Британії, Німеччині, Італії, Південній Африці, Ботсвані, Бельгії, Гонконзі та Ізраїлі.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанту у хворих COVID-19 збільшується.

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