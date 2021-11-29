Новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили у Шотландії, у Фінляндії є перші підозри

Новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили у Шотландії, у Фінляндії є перші підозри

Проводиться відстеження контактів, щоб зрозуміти, як могли заразитись ці люди і хто, ймовірно, підхопив вірус від них.

У Фінляндії повідомляють про перші випадки зараження коронавірусом, які, ймовірно, викликані новим варіантом "Омікрон". Обидва випадки у Фінляндії пов'язані з поїздками за кордон. Пацієнти залишаються у самоізоляції, їх контакти відстежуються.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що на точне визначення штаму вірусу, що спричинив зараження, знадобиться ще орієнтовно тиждень.

Тим часом у Шотландії вже підтвердили перші шість випадків штаму "Омікрон". Дехто з хворих нікуди не мандрував і, за інформацією лікарів, ймовірно, заразилися у власних населених пунктах.

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Про це повідомляє Daily Record.

Перша міністерка Нікола Стерджен заявила, що у громадах, у мешканців яких виявили новий варіант, буде запроваджено додаткове тестування. Чотири із шести випадків виявили в Ланаркширі, ще два — в агломерації Глазго. Проводиться відстеження контактів, щоб зрозуміти, як могли заразитись ці люди і хто, ймовірно, підхопив вірус від них. Контактних осіб попросять самоізолюватись на 10 днів, незалежно від щеплення від коронавірусу.

Стерджен додала, що поки немає підстав стверджувати, що "Омікрон" вже суттєво поширився в цих громадах, проте важливо ще ретельніше дбати про запобіжні заходи, такі як маски, гігієна рук і тестування перед зборами в компаніях.

Вона закликала роботодавців максимально перевести людей на дистанційну роботу у випадках, коли це можливо.

Нагадаємо:

Через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" Міністерство закордонних справ рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до низки африканських країн - Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

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