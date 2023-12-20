Новий штам коронавірусу шириться світом: у ВООЗ пояснили, чи становить загрозу

Він не показав жодних ознак більш серйозного захворювання.

У вівторок, 19 грудня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу JN.1 як “варіант, що представляє інтерес” і заявила, що наявні дані свідчать про низький ризик для здоров'я населення.

Про це повідомляє Reuters.

“Хоча цей штам може уникати імунної системи та передаватись легше, ніж інші циркулюючі варіанти, він не показав жодних ознак більш серйозного захворювання”, — сказали експерти виданню.

JN.1 раніше класифікувався як частина батьківської лінії BA.2.86, але ВООЗ перекласифікувала його як окремий цікавий варіант.

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Станом на грудень-2023 штам JN.1 становить приблизно від 15% до 29% випадків у Сполучених Штатах. А от вперше він був виявлений у США у вересні.

ВООЗ заявила, що сучасні вакцини продовжуватимуть захищати від важких захворювань і смерті від JN.1 та інших циркулюючих варіантів вірусу COVID-19.

Минулого тижня в Китаї було виявлено сім випадків інфікування цим підваріантом COVID.

Нагадаємо, під час епідсезону 2023/2024 в Україні триває секвенування штамів COVID-19 на мутації. Лабораторне дослідження дозволяє відстежувати наявні штами, які переважають на території країни, та характер мутацій, що виникають, — для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності під час епідсезону.

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