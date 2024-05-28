Новий скандал з Папою Римським: понтифіку довелося перепрошувати за гомофобні висловлювання

Папа Римський Франциск перепросив за свої образливі висловлювання у бік ЛГБТ+ людей, сказавши, що "не мав наміру" використовувати гомофобні слова.

Про це пише Reuters.

"Папа ніколи не мав наміру образити або висловлюватися гомофобними словами, і він просить вибачення у тих, хто відчув себе ображеним через використання (гомофобного – ред.) терміна", – заявив речник Ватикану Маттео Бруні.

Речник Ватикану повторив, що Папа Римський залишається прихильником церкви, гостинної для всіх, де "ніхто не є непотрібним, ніхто не є зайвим, де є місце для всіх".

Варто зауважити, що Папа Римський публічно перепрошує вкрай рідко.

Що передувало?

Нещодавно італійські газети повідомили, що Папа Римський Франциск нібито наказав єпископам не дозволяти геям навчатися на священників, а також вжив гомофобну образу під час закритої зустрічі минулого тижня.

Зокрема, під час зустрічі з італійськими єпископами 20 травня понтифік заявив, що в деяких семінаріях існує frociaggine — це дуже образливе слово для опису гомосексуальної орієнтації.

Такі зауваження Папи прозвучали в контексті пропозицій італійських єпископів змінити настанови щодо кандидатів у семінарії. Єпископи сприйняли це висловлювання Папи недовірливим сміхом, а дехто – мертвою тишею.

Нагадаємо, у березні Папа Римський закликав Україну підняти “білий прапор” і розпочати мирні перемовини з Росією.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандальна заява Папи Римського розізлили українців! Не змовчав навіть Зеленський!

Читайте провідні новини дня: