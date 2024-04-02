"Новий слід тероризму": РФ показала перехоплені з "України" ікони з вибухівкою (відео)

Частину вибухівки нібито було замасковано під церковне начиння.

Росія після теракту у "Крокус Сіті Хол" не припиняє пошуки "українського сліду" у терористичних планах. Так, ФСБ показала "перехоплені з України" ікони з вибухівкою.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Росіяни заявили, що з України нібито спробували доставити на територію РФ 27 саморобних вибухівок, захованих у православних іконах. Знахідку виявили на кордоні з Латвією під час огляду автомобіля на пункті пропуску у Псковській області.

ФСБ заявило, що вантаж прямував маршрутом: Україна – Румунія – Угорщина – Словаччина – Польща – Литва – Латвія – Росія.

У ФСБ заявили, що, окрім 27 саморобних вибухових пристроїв, вилучено ще 70 кілограмів вибухівки підвищеної потужності та 91 детонатор, і що виявленої кількості вибухової речовини "достатньо для підриву п’ятиповерхового будинку".

Окрім іншого, у ФСБ повідомили про затримання однієї особи. Російські слідчі порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, у російському Татарстані БПЛА атакували завод із виробництва "Шахедів" (вибухові відео).

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