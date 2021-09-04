Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Новий страшний наслідок коронавірусу та пожежа у Києві. П'ять новин, які ви могли проспати

Новий страшний наслідок коронавірусу та пожежа у Києві. П'ять новин, які ви могли проспати

Фото: ТСН. ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Органи людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію і вижили, можуть постаріти на десятиліття. Читати далі –>
  • Пожежа в костелі святого Миколая в Києві – ситуація, яка потребує безумовної, нагальної уваги та розслідування. Про це в повідомленні заявив міністр культури України Олександр Ткаченко. Читати далі –>
  • Житель штату Аризона Джейкоб Ентоні Чанслі, який в ході штурму Капітолію розгулював зі списом і в ведмежій шапці з рогами, може отримати до 20 років в'язниці за участь в атаці на Конгрес. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден підписав указ про проведення оглядів деяких урядових документів, що стосуються терактів 11 вересня 2001 року, на предмет їх можливого розсекречення. Читати далі –>
  • Влада в США побоюється, що мінімум сто евакуйованих афганців можуть бути пов'язані з радикалами і представляти терористичну загрозу США. Читати далі –>

Пожежа в костелі Святого Миколая ймовірно спалахнула під час репетиції на органі

Пожежа в костелі Святого Миколая ймовірно спалахнула під час репетиції на органі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація