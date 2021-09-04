Новий страшний наслідок коронавірусу та пожежа у Києві. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Органи людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію і вижили, можуть постаріти на десятиліття. Читати далі –>
- Пожежа в костелі святого Миколая в Києві – ситуація, яка потребує безумовної, нагальної уваги та розслідування. Про це в повідомленні заявив міністр культури України Олександр Ткаченко. Читати далі –>
- Житель штату Аризона Джейкоб Ентоні Чанслі, який в ході штурму Капітолію розгулював зі списом і в ведмежій шапці з рогами, може отримати до 20 років в'язниці за участь в атаці на Конгрес. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден підписав указ про проведення оглядів деяких урядових документів, що стосуються терактів 11 вересня 2001 року, на предмет їх можливого розсекречення. Читати далі –>
- Влада в США побоюється, що мінімум сто евакуйованих афганців можуть бути пов'язані з радикалами і представляти терористичну загрозу США. Читати далі –>