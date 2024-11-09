Експерти викрили подвійні стандарти Кремля щодо "нового світового порядку", який днями анонсував Володимир Путін. Риторика російського лідера суперечить реальним діям Москви на міжнародній арені.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін презентував концепцію "нового світового порядку", яка нібито базується на принципах відкритості, рівності та справедливості між державами. Він також наголошує на відмові від військових блоків та врахуванні інтересів усіх країн при прийнятті глобальних рішень.

Проте аналітики вказують на разючий контраст між заявами Путіна та реальними діями Кремля. Росія активно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові та Грузії, зміцнює союз з антизахідними державами, такими як Північна Корея, Китай та Іран, а також веде агресивну війну проти України.

На думку експертів, за цією риторикою Кремль намагається приховати свої справжні наміри - підрив прозахідних урядів та розширення впливу на міжнародній арені. Водночас Росія працює над посиленням БРІКС та створенням альтернативної НАТО "нової євразійської архітектури безпеки".

Аналітики підкреслюють, що така поведінка Кремля є типовою спробою замаскувати агресивну зовнішню політику гаслами про мир та співпрацю.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) також ідеться про те, що президент Росії Володимир Путін намагається сформувати зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на російських умовах.

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