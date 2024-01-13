Новий удар США по Ємену був націлений на ворожий радар - Reuters

Наразі відомо досить мало деталей нового удару по Ємену.

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені.

Удар у Ємені відбувся після того, як адміністрація американського президента Джо Байдена пообіцяла захистити рух суден в Червоному морі.

Про це пише Reuters.

Останній удар, за словами одного з неназваних офіційних осіб США, був націлений на ворожий радар.

Американські чиновники на умовах анонімності не повідомили більше жодних деталей про нову атаку США.

Додамо, що місцевий телеканал руху хуситів Al-Masirah заявив, що Сполучені Штати Америки атакували столицю Ємену Сану. Мовляв, саме там пролунали вибухи.

У вівторок, 9 січня, підтримувані Іраном єменські бойовики-хусити здійснили найбільшу атаку по Червоному морю, випустивши зо два десятки ракет та безпілотників. Військово-морські сили США збили усі цілі.

У ніч проти 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали ударів з повітря і моря по військових цілях хуситів в Ємені. Росія, союзник Ірану та партнер ключових арабських держав, засудила удари та закликала до термінового засідання Ради Безпеки ООН.

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