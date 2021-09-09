Новий уряд Афганістану: Блінкен заявив "Талібану", що легітимність "необхідно заслужити"

Очільник Держдепу вказав, що новий афганський уряд "не витримує випробування на інклюзивність".

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 8 вересня, заявив, що "Талібану", який напередодні оголосив склад нового уряду Афганістану, "необхідно заслужити" міжнародну підтримку.

Про це повідомляє The Associated Press.

За підсумками віртуальної зустрічі офіційних осіб з 22 країн, НАТО, ЄС і ООН, очільник Держдепу вказав, що новий афганський уряд "безумовно не витримує випробування на інклюзивність, і в нього входять люди з дуже непростою репутацією".

"Талібан" шукає міжнародної легітимності та підтримки, - сказав Блінкен репортерам. - Будь-яку легітимність, будь-яку підтримку необхідно заслужити, і ми чули це всюди, від усіх, хто брав участь в сьогоднішньому засіданні".

Держсек закликав талібів утриматися від нападів, дозволити афганцям вільно пересуватися і поважати основні права населення, зокрема права жінок.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, який зустрівся з Блінкеном на базі ВПС США Рамштайн, сказав, що склад нового афганського уряду "не є сигналом до розширення міжнародного співробітництва". Щодо офіційного дипломатичного визнання, Маас зазначив: "Я не бачу його зараз".

Нагадаємо:

Радикальний ісламістський рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, оголосив повний склад нового уряду . Як і обіцяли таліби, жінок-міністрів в уряді немає.

. Як і обіцяли таліби, жінок-міністрів в уряді немає. Десятки обурених діями "Талібану" жінок вийшли на вулиці Кабула , скандуючи: "Ми хочемо рівних прав, ми хочемо жінок в уряді". Таліби били протестувальниць батогами і палицями.

, скандуючи: "Ми хочемо рівних прав, ми хочемо жінок в уряді". Таліби били протестувальниць батогами і палицями. Таліби заборонили жінкам грати в крикет або займатися будь-яким видом спорту.

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