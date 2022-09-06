Новий уряд Британії: хто займе ключові посади у парламенті Трасс та яка їхня позиція щодо України

У вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно стала прем'єр-міністеркою Великої Британії. Після цього політикиня сформувала новий парламент.

Зокрема, місце Трасс, яка до цього була головою Міністерства закордонних справ Британії - займе Джеймс Клеверлі. Він раніше обіймав посаду секретаря департаменту освіти в уряді Бориса Джонсона.

Про це повідомляється на офіційній сторінку Офісу прем'єр-міністра Британії у Twitter.

"Високоповажний Джеймс Клеверлі був призначений Державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великоїбританії", – йдеться у повідомленні.

На посаду очільника Міноборони Британії був повторно призначений Бен Воллес, який зараз є головою відомства.

The Rt Hon James Cleverly MP @JamesCleverly has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK.#Reshuffle pic.twitter.com/TlueSHJ3Nk — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Яку позицію британські урядовці мають щодо підтримки України

Двоє новопризначених урядовців в парламенті Ліс Трасс мають проукраїнську позицію. За інформацією західних ЗМІ, Клеверлі часто інформуював парламент про британську підтримку України після російського вторгнення.

"Ми абсолютно точно повинні твердо стояти у своїй підтримці президента Зеленського та народу України, ми абсолютно точно маємо це робити. І я не сумніваюся, що ми залишатимемося такими ж міцними друзями зараз, як і за Бориса Джонсона", - цитує Reuters нового голову МЗС Британії.

Нагадаємо, Борис Джонсон, який нещодавно подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Відповідні зміни можуть відбутися вже у вересні наступного року, коли чинний очільник Альянсу покине свій пост.

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