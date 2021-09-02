Новий уряд за порядками "Талібану": бойовики заявили, що жінок на вищих посадах бути не може

Новий уряд за порядками "Талібану": бойовики заявили, що жінок на вищих посадах бути не може

У новосформованому уряді жінки високих посад не отримають.

Бойовики "Талібану" не дадуть жінкам права обіймати ключові або високі посади у новому уряді Афганістану, який невдовзі буде сформований.

Про це заявив заступник глави політичного офісу "Талібану" в Катарі Інаятулхак Ясіні в інтервʼю ВВС.

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Ясіні не зміг чітко відповісти, чи займатимуть жінки бодай якісь посади у новому уряді. Він лише зазначив, що жінок на вищих посадах "не може бути", але, можливо, вони можуть продовжувати свою роботу на посадах нижчої та середньої ланки, якщо мають досвід.

Зазначимо, ще наприкінці серпня таліби запевняли, що права жінок жодним чином не притиснятимуть, а навпаки запросять їх до свого уряду.

Нагадаємо, бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, захопили аеропорт Кабула і влаштували "святкову стрілянину". Вони заявили, що Афганістан тепер є "вільним і суверенною державою", оскільки "після 20 років окупації війська США покинули країну".

Варто зазначити, що після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопив всі великі міста Афганістану, зокрема і Кабул. У зв'язку з цим США і інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Ситуація в Афганістані погіршилася після того, як США стали виводити свої війська, які повинні були і залишили країну до 31 серпня.

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