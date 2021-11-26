Новий варіант COVID-19 в світі: ще 5 країн ЄС заборонили авіасполучення з Південною Африкою

Новий варіант COVID-19 в світі: ще 5 країн ЄС заборонили авіасполучення з Південною Африкою

Все більше країн вводять обмеження через виявлений новий варіант коронавірусу.

До раніше доданих країн, які призупинили авіасполучення або заборонили в’їзд з країн півдня Африки через виявлений новий варіант COVID-штаму, додалися такі, як Франція, Італія, Нідерланди, Австрія і Хорватія. Наразі Брюссель обмірковує обмеження на польоти в межах ЄС.

Про це повідомляють європейські ЗМІ.

Франція

Франція оголосила про призупинення рейсів з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіку, Намібії та Есватіні щонайменш на найближчі 48 годин. Уряд Франції закликає людей, які повернулися з цих країні, протягом останніх 14 днів якнайшвидше повідомити про себе і прийти здати тест заради їхньої безпеки.

Італія

Рим тимчасово обмежив в’їзд тим, хто бував у цих країнах, де зафіксували новий варіант коронавірусу, протягом останніх 14 днів.

Нідерланди

Громадяни Нідерландів зможуть повернутись додому, але за умови, якщо вони пройдуть самоізоляцією і здадуть тест. Нідерланди забороняють рейси із цих країн з опівдня 26 листопада.

Австрія

В Австрії обмеження на заборону авіаресів та в'їзду до країни набудуть чинності з опівночі. Жителі Австрії зможуть повернутись додому лише за умов спеціальної реєстрації, 10-денного карантину і отриманого негативного тесту.

Хорватія

Уряд Хорватії уже запровадив заборону на в’їзд. Прибути у країну можуть ті, які згідні пройти14-денний карантин і тестування.

Вчені кажуть, що цей варіант викликає занепокоєння через велику кількість мутацій і швидке поширення серед молоді в Гаутенге, найбільш густонаселеній провінції Південної Африки. Наразі ідентифікований як B.1.1.529. Новий варіант COVID-штаму також був знайдений у Ботсвані, Гонконгу та Ізраїлі у мандрівників з південної Африки.

Нагадаємо, у Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Лондонський вірусолог Том Пікок зауважує, що комбінація коронавірусних мутацій у новому варіанті "жахлива". Він зауважує, що що B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж майже всі інші". Зокрему і "Дельта"-штам, який нині домінує у світі.

Читайте також: