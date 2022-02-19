Новий вертолітний підрозділ, танки та БТР: з'явилась свіжі супутникові знімки військ Росії на кордонах

Нові супутникові знімки Maxar показують значне збільшення розгортання російських вертольотів поблизу кордону з Україною.
На російському аеродромі Міллерово, що за 16 км від кордону з окупованою частиною України, розгорнули новий вертолітний підрозділ і бойову групу з танків, БТР та допоміжної техніки, свідчать свіжі знімки супутника Maxar.
Про це повідомляє CNN у суботу, 19 лютого.
Окрім того, новий вертолітний підрозділ (понад 20 вертольотів) розгорнувся поблизу Валуйків, що за 27 км на схід від кордону з Україною.
Як видно з попереднього пакету зображень, біля Бєлгорода, приблизно за 35 км на схід від кордону з Україною, залишаються розгорнуті близько 20 вертольотів.
Завантажене в соціальні мережі та перевірене журналістами відео показує, що ударні гелікоптери присутні на обох аеродромах поблизу Валуйків та Бєлгорода.
Водночас в окупованому Криму розташовані 70 вертольотів. З них понад 60 вперше були помічені на початку цього тижня на забутій авіабазі на озері Донузлав, що на узбережжі Чорного моря.
Нагадаємо, за даними Guardian, Росія на кордоні з Україною розмістила 40% своїх військових. Вони перебувають у наступальній позиції.
Президент США Джо Байден із посиланням на дані розвідки заявив, що Росія таки вторгнеться до України і президент Володимир Путін вже ухвалив відповідне рішення.
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