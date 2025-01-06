Небезпечний вірус із Китаю дістався України: що про нього відомо та чого слід остерігатися

У Китаї зафіксували значний спалах респіраторного вірусу, який вражає переважно дітей. Він спричиняє важкі респіраторні симптоми, пневмонію і бронхіоліт.

Цей небезпечний вірус уже дістався до України, Казахстану та Індії.

ТСН.ua зібрав усе що відомо про новий вид вірусу метапневмовірус (HMPV).

Спалах вірусу у Китаї

У Китаї спостерігається значний спалах респіраторного вірусу HMPV, який переважно вражає дітей у північних регіонах.

Як повідомляє The Independent, зазвичай хвороба проходить у легкій формі, у певних груп ризику вона може призводити до важких ускладнень, таких як пневмонія. До цих груп належать немовлята, літні люди та ті, хто має ослаблений імунітет.

HMPV, або людський метапневмовірус, уперше ідентифікували у 2001 році. Це респіраторний вірус, який передається повітряно-крапельним шляхом або через контакт із забрудненими поверхнями.

Зростання захворюваності HMPV у Китаї збігається з зимовим сезоном, коли холодна погода та перебування людей у закритих приміщеннях сприяють активному поширенню респіраторних вірусів.

Окрім того, на сьогодні специфічної вакцини чи ліків проти HMPV не існує, лікування переважно зосереджене на знятті симптомів.

Реакція китайської влади

Китайська влада нині применшує масштаби захворюваності та видає це за "щорічне явище взимку", хоча міжнародні звіти попереджали мандрівників переглянути свої плани подорожей до Китаю.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що захворювання цієї зими менш важкі та мають менший масштаб, ніж торік.

Хоча ВООЗ поки не класифікувала спалах HMPV у Китаї як глобальну загрозу, зростання випадків змусило посилити заходи моніторингу.

Місцева влада прагне уникнути повторення кризи, подібної до початку пандемії коронавірусу.

Сусіди Китаю застерігають своїх громадян

Медіа сусідніх країн та міст, таких як Індонезія, Індія, Японія, Тайвань та Гонконг, застерігають своїх громадян та радять їм стежити за ситуацією в Китаї.

У Тайвані CDC зазначило, що HMPV становить найбільшу небезпеку для дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами.

Водночас в Індії офіційні особи намагаються заспокоїти громадськість, запевняючи, що HMPV схожий на інші респіраторні віруси, які традиційно циркулюють у зимовий період.

HMPV дістався до західних країн

В Україні наразі зафіксували 13 випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію, однак реальна кількість хворих може бути значно вищою, про це написала лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

Міністерство охорони здоров’я Казахстану повідомило про понад 30 випадків зараження новим китайським вірусом HMPV.

А в Індії зареєстрували два випадки у місті Бенгалуру. Хворобу виявили у дітей восьми та трьох місяців. Інформацію про це підтвердило Міністерство охорони здоров'я Індії.

Симптоми Метапневмовірусу

Центр громадського здоров’я України зазначає, що для України цей вірус є звичайним, він циркулює кожного року під час сезону застуд.

Вірус спричиняє симптоми схожі на симптоми застуди або легкого грипу: нежить, кашель, підвищена температура. Також можуть додатися біль у горлі, хрипи та задишка.

Метапневмовірус може призвести до таких ускладнень як: бронхіоліт; бронхіт; пневмонія; загострення астми або хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ); запалення вуха.

HMPV передається через:

кашель і чхання;

поверхні та предмети (до прикладу: дверні ручки, телефони, іграшки)

рукостискання, обійми та поцілунки;

У ЦГЗ зауважили, що цей вірус зазвичай минає легше, ніж грип, і дуже рідко викликає серйозні ускладнення. Вищий ризик тяжкого перебігу хвороби мають маленькі діти, дорослі віком 65+ років і люди з ослабленою імунною системою.

За словами лікарки-епідеміологині Ольги Голубовської, зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, інкубаційний період складає від трьох до шести днів, а тривалість захворювання не перевищує десяти діб.

Водночас Голубовська каже, що найчастіше зустрічаються дві форми хвороби – легка (з нежитю та кашлем) та важка, яка може призвести до важкої дихальної недостатності.

Також для підтвердження діагнозу пацієнтам потрібно проводити тестування на виявлення цієї хвороби. Рентгенологічні зміни у легенях можуть включати такі ознаки, як "матове скло", ателектази та гіперроздуття.

Лікарка каже, що в випадку появи першим симптомів – нежить, кашель, задишка – необхідно звернутися до спеціаліста. У випадках погіршення стану фахівчиня радить пацієнтам не зволікати та погоджуватися з госпіталізацією.

Як захистити себе

Лікарка Ольга Голубовська зазначила, що важливо людям з групи ризику спостерігати за своїм здоров'ям – лікувати хронічні захворювання та вживати вітаміни (зокрема вітамін D) за призначенням фахівця.

Окрім того, у ЦГЗ зауважують, що спеціального захисту від метапневмовірусу не існує. Варто дотримуватися загальновідомих заходів профілактики:

мити руки з милом після контакту з потенційно зараженими поверхнями або людьми.

Уникати близького контакту з хворими людьми.

Дотримуватися етикету кашлю (прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем).

Регулярно провітрювати приміщення для підтримки свіжого повітря.

Як зазначили у Центрі громадського здоров’я України, ці заходи допоможуть мінімізувати ризик зараження та підтримати здоров’я під час епідсезону.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що вчені виявили мутацію у вірусі грипу. Людство може стикнутися із новою пандемією.

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